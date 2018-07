Allerede halvanden time før, der klokken 00.01 natten til lørdag blev åbnet for, at de mange ansøgere kunne få svar på, om de var blevet optaget på en videregående uddannelse eller ej, sad Sabrina Poulsen på 23 år klar foran sin computer.

»Jeg gik ind på hjemmesiden halvanden time før for at stille mig i kø, så der ikke ville gå for lang tid, før jeg blev lukket igennem og fik mit svar,« siger hun til B.T. dagen derpå for de godt 90.000 ansøgere, der i år har søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

»Jeg holdt mig selvfølgelig vågen. Når det er noget, der ændrer ens fremtid, så kan man alligevel ikke rigtigt sove,« tilføjer hun.

Da Sabrina blev lukket ind på hjemmesiden, kunne hun heldigvis ånde lettet op. Hun var blevet optaget på jura-studiet på Københavns Universitet.

»Det var en drøm for mig, da jeg var helt lille at komme ind på jura,« fortæller hun.

23-årige Sabrina Poulsen. Foto: Sabrina Poulsen Vis mere 23-årige Sabrina Poulsen. Foto: Sabrina Poulsen

Udover Sabrina, der bor i Køge, fik 64.942 andre ansøgere også samme svar om, at de var blevet optaget på en af videregående uddannelser, de havde søgt om. Af dem fik 81 procent at vide, at de var blevet optaget på deres førsteprioritet.

Selvom jura var en drøm for Sabrina Poulsen, da hun var lille, havde hun dog kun søgt studiet som sit andetvalg. Som førstevalg havde hun søgt psykologi - som hun også har søgt hvert år, siden hun blev student fra Køge Gymnasium i 2014 med et karaktergennemsnit på 10.

»Efter jeg blev student, vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle, og det var derfor, jeg tog sabbatår, hvor jeg tog ud at rejse. Da jeg kom hjem fik jeg arbejde i en børnehave, fordi jeg troede, jeg gerne ville læse psykologi. Men da jeg skulle søge igen i år, så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at søge noget andet også, fordi jeg kunne mærke, jeg var klar til at komme ind på universitetet nu,« forklarer Sabrina.

'Det er det, der betyder mest'

Det var hendes kæreste, der foreslog jura-studiet, og det fik hende til at tænke på den gamle drøm.

Det er det, der betyder mest for mig. At jeg kan uddanne mig til noget, hvor jeg kan hjælpe andre. Sabrina Poulsen

»Med jura tror jeg også, jeg kan lære rigtig meget og hjælpe andre mennesker. Det er det, der betyder mest for mig. At jeg kan uddanne mig til noget, hvor jeg kan hjælpe andre. Og man kan hjælpe andre på mange måder, alt efter hvad man kan,« siger hun.

Hvad målet for enden af jura-studiet er, ved hun ikke endnu.

»Jeg har besluttet mig for at være helt åben og finde ud af, hvad min passion er, fordi jeg indtil nu har været så indsnævret i, hvad jeg troede, jeg skulle, og ikke rigtigt har taget de muligheder, der har været. Så jeg finder først ud af det, når jeg har taget de forskellige fag,« siger Sabrina og slutter:

»Det er ikke altid godt at være så låst. Nogle gange skal man lige se, hvad mulighederne er.«

I alt havde 89.759 personer har søgt om optagelse på en videregående uddannelse i år.

Af dem fik 20.291 ansøgere ikke deres drøm om en studieplads opfyldt. 10.526 af dem, fordi de ikke opfyldte adgangskravene på nogen af de søgte uddannelser. Og de resterende 9.765 blev afvist på grund af, at der ikke er studiepladser nok på de uddannelser, de havde søgt.