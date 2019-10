Mindfulness og forebyggelse af partnervold skal støtte gravide til at blive bedre forældre.

Det hidtil største projekt i Danmark skal give gravide og deres ufødte børn en bedre start på livet. For psykiske og sociale problemer under graviditeten får ofte store konsekvenser for barnet senere.

Et projekt for sårbare gravide på landets største fødeafdeling med mindfulness, forældreforberedelse samt fokus på partnervold skal kaste erfaringer af sig, som siden kan bruges i hele landet.

Graviditet er en både glad men også sårbar tid. Med projektet "God start på familielivet" vil en række partnere lave et tilbud, som støtter forældrene gennem graviditeten til at skabe trygge rammer for deres kommende barn.

Med i projektet er Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Østifterne.

Afsnitsleder og jordemoder i Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital Michelle Kolls ser store muligheder i at tage fat i de gravide, som er i en særlig påvirkelig overgangsfase.

- Det her er det største projekt nogensinde i Danmark, hvor man meget bredt forsøger at hjælpe alle gravide.

- Det er et brud med det nuværende siloopdelte system, hvor gravide - hvis de har overskuddet til det - ofte bare får stukket en pjece i hånden, og selv må opsøge rådgivning, hvad der oftest ikke sker, siger hun.

Mary Fonden arbejder blandt andet med partnervold og håber med sin deltagelse i projektet at være med til at forebygge, at børn vokser op i et hjem med vold.

- I dag findes der ikke en model for screening af gravide for partnervold. Det vil vi meget gerne være med til at udvikle og samtidig undervise jordemødre i tegn på vold, og i hvordan de taler med gravide om partnervold, siger Helle Østergaard, der er direktør i Mary Fonden.

Internationale undersøgelser viser ifølge Jordemoderforeningen, at fire til otte procent af gravide udsættes for fysisk vold.

Danske undersøgelser tyder på, at tallene er de samme her til lands.

/ritzau/