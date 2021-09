Byrådet sidder nu med borgmesterens budgetforslag for 2022-2025 foran sig. Her kan du se, hvordan han vil fordele millionerne.

Flere områder står til at få et løft. Det kommer på baggrund af en forbedring i økonomien, og at man vil skære i udgifterne til eksterne konsulenter.

I forslaget skriver Jacob Bundsgaard, at den økonomiske usikkerhed, som Aarhus Kommune har stået overfor i forbindelse med corona, er reduceret.

Der er dog flere områder i Aarhus, der er under pres.

Borgmesteren nævner blandt andet et voldsomt pres på det specialiserede socialområde, øget segregering i folkeskolen og store rekrutteringsudfordringer til velfærdsprofessionerne.

Med forbedringerne i økonomien og en planlagt reducering af udgifterne til eksterne konsulenter skriver Jacob Bundsgaard, at der er »skabt et råderum, der kan give et velfærdsløft i 2022 og årene fremover«

Her har borgmesteren valgt i budgetforslaget at prioriteterne ældreområdet, klima, socialområdet, specialundervisning i folkeskolen, tryghed og kollektiv trafik prioriteret højest.

Et af den seneste tids store debatter har været, at borgmesteren vendte tommelfingeren ned til en letbanestrækning, der skulle gå til Aarhus Ø. Men nu skal en pulje på 150 millioner kroner undersøge og etablere andre måder at prioritere den kollektive trafik til og fra Aarhus Ø.

Herudover indeholder indstillingen en rækker punkter.

B.T. Aarhus giver dig her overblikket over de væsentlige punkter i budgetforslaget.

Ældreområdet

Cirka 6 millioner kroner årligt til ældreområdet som kompensation for manglende finansiering fra finanslovsmidler af indsatser i 2021 og efterfølgende år.

10 millioner kroner årligt til et generelt løft af ældreplejen.

5,7 millioner kroner i 2022 og 11,4 millioner Kroner i 2023 og frem til specialplejeboligerne til demente borgere på Skovvang.

10 millioner kroner i 2025 og ekstra 10 millioner Kroner hvert år herefter, udover det som budgetmodellen på området hidtil har tilført af ekstra midler. Forbedringen af budgetmodellen følger af beslutningen i budget 2021.

20-22 millioner kroner årligt til flere hænder og kvalitetsløft i ældreplejen. Midlerne kommer fra en pulje afsat i finansloven for 2021.

Klima:

30 millioner kroner i hvert af årene 2023 og 2024 til kommunens Klimafond. Midlerne kan prioriteres til ekstra indsatser og til kommende ansøgninger til Klimafonden.

10 millioner kroner ekstra i hvert af årene 2024 og 2025 fra anlægsbufferen til grønne investeringer. De grønne investeringer skal bidrage til ambitionerne omkring klima og biodiversitet.

Socialområdet:

30 millioner kroner årligt fra og med 2022 til socialområdet, hvor stadig flere borgere efterspørger støtte og hjælp fra kommunen.

Specialundervisning i folkeskolen:

Skoleområdet tilføres 20 millioner kroner årligt til at understøtte skolernes arbejde med mellemformer og løfte de stigende udgifter til specialundervisning.

Tryghed:

5 millioner kroner om året i en 4-årig periode til at styrke tryghedsindsatsen i Gellerup-Toveshøj og Bispehaven, til lokale indsatser i en række øvrige udsatte boligområder, samt til indsats mod negativ social kontrol.

Kollektiv trafik:

30 millioner kroner årligt fra og med 2022 til den kollektive trafik, der sikrer grundlag for, at arbejdet med en ny kollektiv trafikplan fra medio 2023 kan udarbejdes ud fra en forudsætning om et serviceniveau, som samlet set svarer til det nuværende. Det er forudsat, at budgetløftet i to år finansieres via en reduktion af egenkapital i Aarhus.

Rådmand Bünyamin Simsek, Rådmand Rabih Azad-Ahmad, Rådmand Thomas Medom, Rådmand Jette Skive, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith har alle taget forbehold til indstillingen.

Indstillingen kommer til at danne grundlag for de kommende budgetforhandlinger i uge 38.