Kunne du fristes af jaguarpasta? Noget løvevin? Eller hvad med et kogt skældyr? Indtil for kort tid siden var det ikke usædvanligt for en kineser at slubre netop dette i sig.

Men det satte coronavirussen som bekendt en stopper for, da Kina i slutningen af februar i år indførte et landsdækkende, permanent forbud mod at sælge vilde dyr, fordi virussen formentlig stammer fra et dyr på et marked i Wuhan i Hubei-provinsen.

Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection i Danmark, bifalder forbuddet. Men det er langt fra nok.

»Kina er jo et kæmpe land med mange indbyggere. Derfor er det ekstra positivt, at de har indført et forbud. Men det skal stoppes overalt i verden,« siger direktøren.

En slange med tape rundt om hovedet, så den ikke går til angreb, når folk skal have taget billeder sammen med den. Foto: World Animal Protection.

Forbuddet i Kina har betydet, at restauranter, supermarkeder, markeder og online handelsplatforme har skullet fjerne dyrene fra sortimentet. Dette har formentligt kostet milliarder at lukke ned for.

Men i andre dele af Asien og asiatiske samfund er handlen med vilde dyr samt indtagelse af dem stadig i høj grad udbredt.

Sådan passer du bedst på dig selv: Vask dine hænder, når du har været i kontakt med dyr - selv hvis du ikke har rørt ved dyret. Eller sprit hænderne af.

Undgå at blive bidt af insekter, flåter og lopper.

Håndter mad med god hygiejne både omkring dig selv og dine kæledyr.

Undgå bid og ridser fra dyr. Få evt. en stivkrampe vaccination. Kilde: Centers for Disease Control and Prevention.

Læg dertil, at de vilde dyr også bruges til at fremstille traditionel asiatisk medicin med. Stadigvæk også i Kina.

Når dyrene holdes i små bure eller bokse stuvet sammen på alt for lidt plads og får hårdhændet behandling, bliver de stressede og syge, og deres immunforsvar svækkes. Dermed har de lettere ved at smitte, når de er i kontakt med mennesker.

Vilde dyr bruges i høj grad til at producere medicin. Men kineserne burde nøjes med at bruge urter, mener World Animal Protection. Foto: World Animal Protection.

Det er altså ikke kun for menneskers helbreds skyld, at vi skal stoppe handlen med dyr, men i høj grad for at sikre dyrene et godt liv uden smerte.

»Det er et kæmpe problem. Vi er meget bekymrede for den horrible måde, de behandles på. Det er helt imod deres natur at leve på så lidt plads omgivet af andre dyrearter og mennesker,« siger hun.

Hvad er zoonoser? Zoonoser er infektionssygdomme, der overføres mellem dyr og mennesker.

Zoonoser er vidt udbredte. WHO estimerer at 61 pct. af alle menneskets sygdomme er zoonotiske i deres oprindelse, og at 75 pct. af alle nye sygdomme er zoonoser.

Zoonoser fra vilde dyr kan f.eks. være fugleinfluenza, SARS, coronavirus, ebola, rabies.

Andre zoonoser er f.eks. salmonella og campylobacter, der overføres hovedsageligt gennem fødevarer.

Som dansker kan man også gøre en forskel, selvom salg og indtagelse af vilde dyr ofte foregår i en anden del af verden.

»Når man er ude at rejse, skal man undgå at opsøge markeder, hvor der handles med levende dyr, vilde såvel som ikke vilde. Det gælder også, hvor dyrene bruges som underholdning,« siger Gitte Buchhave.

Bjørne holdes fanget i små bure for at tappe deres galde. Foto: World Animal Protection.

Forude ligger et stort oplysningsarbejde, der skal sikre, at folk ikke køber medicin produceret på vilde dyr, eller at de spiser dem som en delikatesse.

World Animal Protection kan blandt andet dokumentere, at bjørne, der holdes indespærret på fabrikker i Asien, får tappet galde gennem et hul i maven.

Man mener nemlig, at galden efter sigende skulle være godt mod blandt andet forkølelse.

Organisationen har også video af skældyr, der hugges til døde med macheter og smidt i en kedel, hvor de ender deres dage.

Skældyr. Foto: World Animal Protection.

Skællene menes ligeledes at have en helbredende effekt, men har ingen dokumenteret medicinsk virkning.

»Det eneste positive, der er kommet ud af corona-epidemien, er, at der faktisk har været en del opmærksomhed på, at coronavirus har spredt sig via vilde dyr. Jo mere den viden kan rodfæstes, desto bedre forstår folk, at det er nødvendigt med et forbud med handel og indtagelse af vilde dyr i alle dele af verden. Jeg håber, at forbuddet i Kina vil sprede sig,« siger direktøren.

Sådan kan du du blive smittet af dyr: Nogle mennesker har større risiko end andre for at blive smittet. Det gælder f.eks. børn under fem år, voksne over 65, folk med svækket immunforsvar samt gravide. Direkte kontakt - hvis du rør ved dyrets blod, urin, slim, spyt eller fæces, kan du blive smittet. Det kan også ske ved et bid, eller hvis du har en rift.

- hvis du rør ved dyrets blod, urin, slim, spyt eller fæces, kan du blive smittet. Det kan også ske ved et bid, eller hvis du har en rift. Indirekte kontakt : Hvis du kommer i kontakt med genstande eller overflader inficeret med bakterier. Det kan f.eks. være vand fra akvarier, lader, planter eller foder

: Hvis du kommer i kontakt med genstande eller overflader inficeret med bakterier. Det kan f.eks. være vand fra akvarier, lader, planter eller foder Insektbid : Hvis du f.eks. bliver stukket eller bidt af en myg eller en flåt, kan du blive syg.

: Hvis du f.eks. bliver stukket eller bidt af en myg eller en flåt, kan du blive syg. Fra det du spiser : Du kan blive alvorlig syg, hvis du spiser noget, der ikke er tilberedt godt nok - det kan f.eks. være upasteuriseret mælk, kogt kød eller æg.

: Du kan blive alvorlig syg, hvis du spiser noget, der ikke er tilberedt godt nok - det kan f.eks. være upasteuriseret mælk, kogt kød eller æg. Spiser du vilde dyr, kan de være inficeret med sygdom eller virus, som kan gøre dig alvorlig syg. Kilde: Centers for Disease Control and Prevention.

Endelig mener kineserne også at vide, at abehjerne skulle styrke kinesiske mænds potens, og at rotte- og hundekød skulle være godt at styrke sig på om vinteren.

Velbekomme.