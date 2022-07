Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er vigtigt at holde ferie, når man har ferie.«

Sådan siger chef for koncept- og sundhedsløsninger i Danica Pension, Camilla Thind Sunesen, som en opfordring til de danskere, der i disse uger holder sommerferie.

Pensionsselskabet oplever nemlig langt fra, at alle formår at koble ordentlig af, og derfor skal have hjælp til at håndtere stress eller mentale udfordringer, så snart ferien er omme.

I september har Danica således 23 procent flere tilfælde af kunder med mentale problemer sammenlignet med resten af året, og som derfor skal have hjælp fra en psykolog.

Af konkurrencehensyn kan selskabet ikke oplyse de konkrete tal.

»Man nemt falde i den fælde at tro, at det hele bliver bedre efter ferien, men det gør det jo sjældent af sig selv. Og når man er tilbage på arbejdet igen, hvor opgaverne har hobet sig op, kan man blive ramt ekstra hårdt af stressfølelsen,« siger Camilla Thind Sunesen.

Det absolut bedste, man derfor kan gøre for sig selv for at undgå stress under eller efter ferien, er ifølge sundhedschefen, at man ikke foretager »et voldsomt skift«. Forstået på den måde, at man inden en ferie afsætter god tid af til at få afsluttet opgaver.

»Så man ikke går brat på ferie. Det samme gælder, når man kommer tilbage, at man lige sætter tid af at til komme igennem indbakken, så man ikke slutter eller starter på puls 200,« siger hun.

Husker du at slappe af i din ferie?

Læge og stressforsker Bo Netterstrøm kalder fænomenet for »velkendt«.

»Vi lever i et præstationssamfund. Det er vokset med årene. Mange lader sig stresse af sociale medier, som vi bruger mange timer på, også når vi har fri. Vi giver ikke vores hjerne ro, hvilket er vigtigt, hvis man skal restituere,« siger Bo Netterstrøm og opfordrer til »skræmfrihed« ind i mellem samt »alenetid«.

Stressforskeren mener ligeledes, at forberedelse før ferien er vejen frem:

»Prøv at finde ud af, hvad det er, der belaster dig; er der brug for en snak med din leder, en kollega, du måske er i konflikt med eller et fyldt skrivebord med opgaver. Så er der skabt et bedre fundament for en afslappende ferie,« siger Bo Netterstrøm.

En ordentligt døgnrytme, forlænget autosvar og en realistisk kalender kan hjælpe til at gøre overgangen fra ferie til job mere skånsom. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere En ordentligt døgnrytme, forlænget autosvar og en realistisk kalender kan hjælpe til at gøre overgangen fra ferie til job mere skånsom. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge sundhedschefen hos Danica handler stress ikke kun om, at man har meget at lave, det kan også være en følelse af utilstrækkelighed, der er på spil. Og det er noget af det, en psykolog kan hjælpe med at få styr på:

»Nogle er meget i kontakt med deres følelser, mens andre mærker det fysisk og ikke helt kan sætte en finger på, hvad det handler om – om det er privatlivet eller arbejdslivet. Så en psykolog kan for eksempel hjælpe med at skabe indsigt og lægge en plan for, hvordan man kommer ud af situationen,« siger Camilla Thind Sunesen, der opfordrer til refleksion.

»Det er altid en god idé at sætte sig ned og tænke over, hvad man gerne vil forandre, når man kommer tilbage, så man ikke ender det samme sted,« siger hun.

Herunder finder du en række gode råd til en stressfri ferie:

Forbered dig inden ferien

Det kan være en stressfaktor ikke at vide, hvem der tager sig af opgaverne, mens man er væk. Afsæt derfor tid til en overlevering til en kollega eller leder, uden at vedkommende behøver at forstyrre dig i din ferie. Brug evt. de sidste 1-2 dage inden ferien på at få afsluttet opgaverne.

Hold ferie, mens du holder ferie

Mange bruger en stor del af ferien til både at tjekke og besvare mails og sidder i det hele taget meget på mobilen. Så læg på forhånd en plan for, hvordan du kan minimere din overvågning af indbakken i ferietiden, så du er mere nærværende.

Motioner

I ferietiden skulle det være muligt at få lidt ekstra motion ind i dagene. En rask gåtur på 30-60 minutter kan både klare tankerne, brænde stresshormoner af og løfte dit humør.

Afsæt tid til selvrefleksion

En ferie kan hurtigt ende med et tætpakket program, så du føler dig næsten udbrændt. Men en længere ferie kan være en god periode med tid til refleksion, hvor du skriver ned, hvad der gør dig glad og giver dig energi.

Start blødt op igen

Prøv at undgå møder og aftaler de første to dage. Accepter i stedet, at du er bagud, og brug den første dag på langsomt at skabe overblik og gennemgå e-mails, og hvad der ellers måtte ligge og vente, helt uden forstyrrelser.