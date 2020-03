Spis sundt. Dyrk motion. Få sovet godt.

Råd, der virker banale, men det er også noget, der er virkelig vigtigt i denne tid, hvor den frygtede coronavirus for alvor kan mærkes verden over.

Hanne Frøkiær, der er professor i ernæringsimmunologi ved Københavns Universitet, fortæller til B.T, at der er nogle særlige ting, du i den forbindelse kan gøre for at styrke dit immunforsvar.

Det betyder ikke, at du i så fald ikke kan blive ramt af coronavirus, men det betyder, at kroppen er mere modstandsdygtig og bedre rustet, hvis du skulle blive smittet – også i forhold til at bekæmpe virussen hurtigere.

Laks er et eksempel på en fed fisk, der kan være god at spise. Foto: Thomas Freitag

Tror ikke på 'superfoods': Spis sundt og varieret

»Nogle af cellerne i kroppen, der udgør en del af immunforsvaret, er de hvide blodlegemer. Det er knoglemarvsceller, der cirkulerer i blodet og kommer ud i vævet og beskytter os mod sygdomme. De bliver fornyet hele tiden, så der bliver hele tiden produceret nye celler, der skal have den rigtige næring. De skal have mineraler, vitaminer og proteiner for at kunne fungere bedst muligt. Derfor er det vigtigt at spise sundt og alsidigt – for at kunne lave de celler.«

Hanne Frøkiær fortæller desuden, at hun ikke tror meget på de såkaldte 'superfoods', og derfor er der ikke bestemte fødevarer, du bare SKAL spise.

Sørg for at få vitaminer

»Man skal for eksempel spise ting, der indeholder D-vitamin såsom fed fisk. Det er vigtigt også at få B-vitaminer. Nogle får man fra mælkeprodukter, og andre får man fra kornprodukter som de bedste kilder. C-vitaminer finder man i frugten, og den er også vigtigt for at sikre, at slimhinderne fungerer godt. Det er også vigtigt at få mineraler, som vi får gennem grønt og korn og kød.«

Pas på de 'tomme kalorier'

»Hvidt brød med margarine er der ikke mange næringsstoffer i. Der er kun energi. Det samme gælder selvfølgelig for slik og kager. Der er meget energi, men ikke mange andre næringsstoffer.«

Det er vigtigt med god næring. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Dyrk motion

»Der er lavet undersøgelser, der bekræfter fornemmelsen med, at motion er vigtigt. Vi bliver sundere. Man har kunnet vise, det betyder noget i forhold til, vi bliver bedre til at rekruttere de hvide blodlegemer, der skal hjælpe med at forsvare os mod virus og bakterier.«

Bliv hjemme, hvis du er på antibiotika

»At man får slået mikroorganismer ihjel, ser ud til at have betydning for, hvor modstandsdygtig man er over for en virus. I den periode, hvor man får antibiotika, kan man godt være ekstra sårbar over virusinfektioner.«

Få sovet godt

»Hvis vi har et godt søvnmønster, er vi bedre til at re-generere alle dele af vores krop. Vi er også bedre til at lave tilstrækkeligt mange af de vigtige celler. I perioder, hvor man ikke får sovet nok, er man også mere modtagelig over for for eksempel forkølelse.«

Vask hænder, vask hænder, vask hænder

»Det betyder noget for smitten. Med en virus som corona er der slet ikke nogen tvivl om, at vi skal mindske smitten. Hvis vi får den på os, er der stor sandsynlighed for, vi bliver smittet og kan smitte videre. Grundig og hyppig håndvask eller afspritning er det, der skal til, for at forhindre, at vi smitter.«