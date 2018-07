Hedebølgen er for alvor over os, og det betyder urolige nætter og mange svedeture. B.T. kommer her med flere råd til, hvordan du alligevel kan få en behagelig nattesøvn.

I takt med at termometeret viser over 30 grader om dagen - og over 20 grader om natten, får mange danskere sværere og sværere ved at sove om natten. Men frygt ej.

Her kommer nogle gode råd til, hvordan du stadig kan opnå en god nattesøvn i tropenætterne.

Pak dit lagen i en plastikpose, og smid det i fryseren i op til en halv time. Læg det herefter over dig, og bliv kølet helt ned.

Læg isposer/flasker med frossen vand på de steder på kroppen, hvor man sveder allermest. Det kan for eksempel være knæene, ankler, vrist, nakke, lyske og albuer.

Hav en sprayflaske ved siden af din seng med koldt vand i, som du kan bruge til at afkøle kroppen med. Det kan også hjælpe at sprøjte lidt vand på sengen, inden du lægger dig.

Tag et brusebad før du går i seng. Det er dog vigtigt, at det ikke er et iskoldt bad - det får nemlig din kropstemperatur til at stige. Tag derimod et lunkent bad.

Et fodbad får også kroppen til at køle ned.

Sluk for elektriske apparater, hvis du har nogle i dit soveværelse. De afgiver masser af varme.

Motioner om morgenen og ikke om aftenen. Så undgår du at varme kroppen op før sengetid.

Vask indersiden af dine arme og håndled i koldt vand i 30 sekunder. Disse områder er steder, hvor dit blod strømmer tættest på hudoverfladen. På den måde kan man afkøle sit blod ned og dermed hele sin krop.

Hvis ingen af rådene fungerer for dig, kommer nedenfor nogle andre.

Fakta Andre gode råd Hav en god sovetemperatur. Undersøgelser viser nemlig, at det er nemmere at falde i søvn, hvis temperaturen i værelset er mellem 16 og 20 grader.

Det kan man for eksempel sørge for ved at åbne et vindue i sit soveværelser og andre steder i hjemmet for at skabe gennemtræk, som kan virke afkølende.

Køb en ventilator. Når solen om dagen er på sit højeste, varmer det samtidigt også dit soveværelse op. Derfor kan man rulle gardinerne ned om dagen for at holde solen væk - vinduer kan nemlig fungere som et drivhus. Eventuelt installer nogle mørklægningsgardiner.

Overvej at sove i et andet værelse, hvis du har mulighed for det, der er mere nedkølet. Et godt råd er, at man kan lægge sig på gulvet på en let madras, hvor der er køligere.

Undlad at sove med samme madras og hovedpude om sommeren, som du gør om vinteren. Skift derimod til en lettere madras, dyne og hovedpude. Der findes også hovedpuder med en særlig teknologi, der suger varmen op. Kilde: Faglige Seniorer

De følgende nætter kommer nattetemperaturene til at ligge mellem 20 og 24 grader. Det eneste man kan trøste sig med er, at man ikke befinder sig i det arabiske land Oman, hvor der i øjeblikket er knap 40 grader om natten.