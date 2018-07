Det er næppe gået nogens næser forbi, at det er varmt i Danmark. Rigtig varmt. Hedebølger om dagen og tropenætter om aftenen kan gøre det svært at få en ordentlig nattesøvn.

Flere danskere kæmper ihærdigt imod svedeturene om natten - og hvad er næsten bedre end at rykke sengen udenfor under stjernehimlen og håbe på, at en kølig brise suser forbi? I hvert fald har B.T.’s Anders Hemmingsen modtaget en række billeder fra danskerne, der har flyttet soveværelset ud. Se dem her!

'Glamping' i haven er slet ikke tosset, når temperaturen om natten er over 20 grader. Vis mere 'Glamping' i haven er slet ikke tosset, når temperaturen om natten er over 20 grader.

Er man avanceret, er et myggenet oplagt til at holde insekterne ude af udendørssengen. Vis mere Er man avanceret, er et myggenet oplagt til at holde insekterne ude af udendørssengen.

Et fåtal af danskerne kan slå airconditionen til i sommervarmen. Derfor finder nogle på alternative løsninger, hvorpå de kan blive nedkølede og falde i søvn. Vis mere Et fåtal af danskerne kan slå airconditionen til i sommervarmen. Derfor finder nogle på alternative løsninger, hvorpå de kan blive nedkølede og falde i søvn.

Har du ikke mulighed for at rykke sengen udendørs, som danskerne på billedet, har B.T. tidligere skrevet om, hvad der kan hjælpe en i drømmeland under varmen. Blandt andet råder søvnekspert Mikael Rasmussen til at tænke over søvnen allerede i løbet af dagen.

»Det er vigtigt, at du prøver at holde dig vågen hele dagen, så du har et større søvnpres om aftenen.«



Derudover skal man også forberede sit soveværelse til natten. Det inkluderer blandt andet at lufte ud og afskærme sit soveværelse for sol i løbet af dagen, hvilket kan gøres med mørklægningsgardiner.

»Det, der skaber søvnbesvær, er, at vi skal af med varmen i løbet af natten, så hvis soveværelset er et par grader mere, end det plejer at være, så kommer din termoregulering og krop på overarbejde.«

