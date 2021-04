Få svar på dine spørgsmål om haven herunder. Og der findes ingen dumme spørgsmål. God tur i haven.

Kan jeg dyrke en anden afgrøde sammen med mine majs, så jeg udnytter jorden bedst muligt?

SVAR: Ja, du kan sagtens have afgrøder mellem majsplanterne.

Du skal huske, at majs kræver meget næring, så det bedste er afgrøder, der ikke har en lang vækstperiode, ikke selv er frygtelig næringskrævende (jeg kan ud fra egne erfaringer IKKE anbefale knoldselleri), og som selvfølgelig ikke bliver så høje, at de forstyrrer bestøvningen af majsplanterne.

Selv har jeg med held haft salathoveder mellem mine majs, for de kræver ikke så meget sol. Og hvorfor ikke også forsøge med rucola, radiser og spinat?

Bunddækkende planter skærmer jorden, så den bedre holder på fugtigheden, så ud over at udnytte pladsen optimalt gør man også sig selv og planterne en tjeneste ved at hjælpe med at holde på fugtigheden i jorden.



Persillens blomster er dekorative. Vis mere Persillens blomster er dekorative.

Jeg har en række persille i mit drivhus, men er persille toårig, eller kan jeg høste år efter første år?

SVAR: Persille, Petroselinum crispum, er ganske rigtigt en toårig plante, der første år danner en roset af langstilkede blade.

Næste år udvikler planten en lang blomsterstilk med en smuk, hvid blomsterskærm, sætter frø og har dermed gjort sit for artens overlevelse.

Derefter dør planten. Men man kan godt snyde persille – og også koriander og dild for den sags skyld – og klippe blomsterstænglerne af løbende, så planten ikke får mulighed for at sætte frø.

På den måde kan man forlænge levetiden til mange år. Der sættes dog ikke helt så mange blade som første år, så det kan være en god idé at så lidt nye planter hvert år for at sikre sig en solid høst.

God fornøjelse med eksperimentet, og husk, at persille helst vil have fugtig jord omkring rødderne hele tiden.

