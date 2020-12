Så vidt muligt vil danskerne skulle vaccineres på særligt oprettede centre, som er designet til at håndtere et stort antal personer på kort tid. Det forklarer Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet og ekspert i vacciner.

Han uddyber, at der sandsynligvis vil være tale om mange af de samme lokationer, som i forvejen fungerer som testcentre.

»Danskerne vil skulle besøge nogle af de store centrale steder. Det er der flere gode grunde til,« siger Rune Hartmann og fortsætter:

»For det første skal nogle af vaccinerne opbevares ved meget lave temperaturer. Helt ned til 70-80 minusgrader. Det kræver nogle særlige faciliteter, som er nemmere at håndtere på centrale lokationer,« siger han.

Danskerne skal sandsynligvis vaccineres på de nuværende testcentre af en række praktiske årsager. Her et center ved Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Danskerne skal sandsynligvis vaccineres på de nuværende testcentre af en række praktiske årsager. Her et center ved Aalborg. Foto: Henning Bagger

»For det andet er det ofte sådan, at vaccinerne kommer i pakninger af 100 styk samlet. Sender man dem ud til de praktiserende læger, vil der sandsynligvis være et større spild af dem,« siger Rune Hartmann.

Han uddyber, at det giver mening at etablere store centre til formålet, da størstedelen af danskerne sandsynligvis skal vaccineres.

Danskerne skal desuden forberede sig på ikke bare et lille stik, men to stik i alt. Ellers er der ikke fuld effekt.

»Der er nogle mekanismer, der gør, at immunforsvaret reagerer bedre, når man vaccineres to gange. Det vil sandsynligvis være sådan, at man skal vaccineres med cirka tre ugers mellemrum,« siger han.

En vaccine mod Covid-19 er på vej til EU og dermed også Danmark. Forhåbentlig kan de første danskere vaccineres allerede i januar måned 2021. Foto: DADO RUVIC Vis mere En vaccine mod Covid-19 er på vej til EU og dermed også Danmark. Forhåbentlig kan de første danskere vaccineres allerede i januar måned 2021. Foto: DADO RUVIC

»Jeg er ikke bekendt med, hvad man gør med borgere, som ikke er i stand til selv at komme hen til de kommende vaccinecentre, men man skal nok finde en løsning for dem også,« siger Rune Hartmann.