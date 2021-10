På Aarhus Gymnasium i Tilst var eleverne fredag morgen samlet – ikke til undervisning, men uden for. Her øvede de sig på kampråb, slogans og budskaberne.

De vil nemlig ikke finde sig i, at det elevstop, regeringen har indført på seks gymnasier, heriblandt Aarhus Gymnasium. Elevstoppet betyder, at der ikke starter nogen 1.g’ere efter sommerferien.

»Vi strejker, fordi vi er uenige med politikerne i, at den her lov vil give vores gymnasium en ny start. Den vil gøre det modsatte. Den vil ødelægge vores skolemiljø, som vi har kæmpet for,« siger Ella Mahoney, der er elevrådsformand på gymnasiet.

Hun mener, at den manglende årgang vil påvirke gymnasiet de næste tre år. Hvem skal overtage udvalgsposter? Hvem skal videreføre traditioner og kulturen?

Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz Theil omtalte det som en frisk start, der skal vende udviklingen med skæv elevsammensætning og faldende ansøgninger.

Det er dog ikke måden at gøre det på, hvis man spørger formanden.

»Når man vil ændre noget, så starter det ved måden, vi taler om det på. Så på den måde bliver det bare værre, når vi omtales som en problemskole,« siger næstformanden i elevrådet, Nikolas Konggaard.

Han suppleres af Ella Mahoney:

»Hvis man vil lave en frisk start, så skal der jo også gerne være nogen elever til den friske start,« siger hun.

De er desuden ikke enige i, den måde deres skole omtales på, som en skole med »vanskeligheder«.

»Vi ser ikke de udfordringer. Vi synes, det er en rigtig dejlig skole at være på. Det tror vi også, politikerne ville kunne fornemme, hvis de havde været ude at besøge os. Vi kan ikke se, vi er i den negative spiral, Pernille Rosenkrantz Theil mener,« siger Ella Mahoney.

De fortæller desuden, at det allerede går bedre med ansøgningstallet.

Selvom stemningen har været trist, siden elevstoppet blev offentliggjort, er den dog anderledes god i dag.

»Stemningen er aktivistisk. Der er mødt 300-400 op. Vi er klar, vi laver bannere og har noget på hjerte. Vi er klar til at kæmpe for et gymnasie, vi godt kan lide at gå på, og som vi er interesseret i, fortsat skal være godt,« siger Ella Mahoney.