RS-virus. Coronavirus. Influenza.

Det er blot nogle af de sygdomme, som lige nu florerer i befolkningen.

Men ifølge Jan Pavsgaard Christensen, der er professor i immunologi ved Københavns Universitet, kan vi mindske risikoen for sådanne sygdomme, hvis vi sørger for god ventilation og udluftning.

»Luftfugtigheden spiller en stor rolle i forhold til at holde sygdomsniveauet nede,« siger han i en pressemeddelelse.

Hos virksomheden Nordic2Care, der er specialister i mobile luftrensere og luftfugtere, kan man tydeligt mærke, at danskerne er blevet markant mere opmærksomme på generel smitterisiko både i hjemmet og på arbejdspladsen.

»De seneste år har vi tydeligt mærket, at flere har lært virkelig meget om forebyggelse og om, hvad man selv kan gøre for at nedbringe smitterisikoen,« siger Jens Ryhl, der er partner i Nordic2Care.

Ifølge Jan Pavsgaard Christensen kan udluftning og ventilation dog ikke alene nedbringe smitterisiko.

»Indeklima er mange ting, og modsat hvad mange tror, handler stort sygefravær ikke kun om luftbåren virus. Derfor bør gode vaner, såsom god håndhygiejne og afstand fortsat prioriteres for at komme epidemier til livs. Hvis man vil tage skridtet længere, kan et sundt indeklima gøre en forskel, men der er selvfølgelig ingen garanti,« siger professoren.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er udluftning mest effektiv, hvis der er gennemtræk på tværs af lokalet hver 5-10 minut.

Og hvis man glemmer ventilation og/eller udluftning, er der risiko for, at vi vænner os til dårlig luftkvalitet.

»Det betyder i mange tilfælde, at vi ikke nødvendigvis forbinder dårlig luft med gener og symptomer. Dermed opdager vi aldrig problemet og lever med forhøjet smitterisiko,« siger Jørn Toftum, der er Indeklimaforsker ved DTU.