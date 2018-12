Hvis du er en af de mange, der har købt en flaske champagne for at skåle, når klokken slår midnat og markerer årsskiftet, så skal du være sikker på, at du har opbevaret den korrekt.

For hvis du har haft champagnen liggende på køl i dit køleskab i noget tid, så har du nemlig gjort det helt forkert.

Det skriver TIME.

Køleskabet kan gøre langt mere skade end gavn for champagnen, da den ikke kan tåle at ligge for længe på køl.

Det er fint, hvis flasken blot har ligget og hygget sig derinde i tre til fire dage, men hvis den har ligget der længere, så risikerer du, at boblerne og smagen forsvinder.

Det har også den franske vinekspert Marie-Christine Osselin, der er kvalitetsansvarlig hos Möet & Chandon, tidligere forklaret til Huffington Post.

»Hvis du planlægger at nyde din flaske champagne inden for tre til fire dage, efter du har købt den, er det fint at lægge flasken i køleskabet,« siger hun og fortsætter:

»Hvis den ligger i køleskabet i flere uger, kan korkproppen tørre ud på grund af manglende fugt. Som korken tørrer ud, løsnes forseglingen mellem flaske og prop, og champagnen vil ilte hurtigere, hvilket ændrer aromaen.«

Det næste spørgsmål er så, hvordan champagnen helt præcist skal opbevares i de få dage, den kan tåle at stå i køleskabet.

For skal den ligge vandret eller stå på højkant?

Svaret er ifølge TIME vandret, hvis man vil undgå iltning, da champagnen ellers risikerer at miste sine bobler.

For at servere champagnen allerbedst anbefaler Marie-Christine Osselin til Huffington Post, at du tager flasken - som kun har stået få dage i køleskabet - ud et kvarter før, du vil skænke den. Derudover bør du kun fylde glasset en tredjedel af vejen og holde glasset på stilken. Ellers bliver champagnen for varm for hurtigt.