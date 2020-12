B.T. erfarer, at der kommer omfattende restriktioner i 38 af landets kommuner.

Alle skoleklasser fra 5. klasse og opefter vil i disse kommuner blive sendt hjem. Der bliver lukket for servering i kommunerne og offentligt ansatte, som ikke udgør en kritisk arbejdsfunktion sendes hjem.

Det erfarer B.T. fra flere kilder med kendskab til de nedlukninger, som regeringen ventes at varsle helt officielt ved at pressemøde i løbet af formiddagen.

De skærpede restriktioner kommer til at gælde fra på onsdag.

Der er tale om at restauranter, barer og biografer lukker til efter nytår. Det sker i 38 kommuner, hvor smitten i øjeblikket er høj. Der er især tale om sjællandske kommuner, men udenfor Sjælland er i hvert fald Odense Konmune og Aarhus Kommune er også omfattet.

De mindste skoleelever får lov at gå i skole foreløbigt, men elever i 5. klasse og opefter sendes hjem. Det er endnu uvidst i hvilket omfang, der vil være tale om hjemmeundervisning eller tidlig juleferie.

Offentligt ansatte, der ikke arbejder i såkaldte kritiske funktioner, sendes hjem. Detaljerne kendes ikke endnu, men personale vil sandsynligvis omfatte hospitalspersonale, ansatte i ældreplejen, renovationsarbejdere med flere.

Andre faggrupper - for eksempel kontorpersonale - bliver hjemsendt.

B.T. erfarer ligeledes at fritidstilbud over en bred kam lukkes. Det gælder for eksempel fitnesscentre. Det gælder også fritidsaktiviteter for børn og voksne.

De 38 særligt ramte kommuner er sandsynligvis identiske med de kommuner, hvis borgmestre er kaldt til møde her til formiddag for at blive informeret om regeringens tiltag. Kommunerne er:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød ,Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre ,Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus

