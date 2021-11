»Ja, det smager sgu dejligt. Undskyld … Dejligt!« udbryder kok Dennis Juhl, da han tager første mundfuld af sin hjemmelavede tatar.

Vi befinder os på en af den 34-årige restaurantejers tre spisesteder i byen, restaurant Struktur.

»Lav en af dine livretter, som vi med begrænsede kokkeevner også kan være med på,« fik han at vide.

Og det blev til den klassiske, franske rørte tatar.

»Grundtanken er jo, at det er den gamle franskmand oppe i Skagen, Michel Michaud, som egentlig har dette som en del af sin signaturret,« fortæller Dennis Juhl, da han bliver spurgt til, hvor hans inspiration til retten er kommet fra.

»Vi har lavet lidt om på sauceopskriften, men ellers er det det samme. Michel Michauds tartar er mere sennepstærk, og vores er mere tomatkoncentreret.«

Tataren, Dennis Juhl står og rører sammen, er også normalt at finde på Restaurant Strukturs menukort. Foto: Rebecca Haugaard Christensen Vis mere Tataren, Dennis Juhl står og rører sammen, er også normalt at finde på Restaurant Strukturs menukort. Foto: Rebecca Haugaard Christensen

Der er et par ting, man nemt kan skrue på i retten, hvis andet foretrækkes, fortæller Denni Juhl.

Er man ikke vild med friske æg, kan man sagtens bruge pasteuriserede æg.

Og cognacen behøver heller ikke være noget specifikt.

»Jeg bruger en stille og rolig X.O. Cognac, men det er alt efter, hvad man har lyst til. Det er ikke cognacen, der gør den store forskel. Den er bare med til at give lidt kant til tataren,« siger han.

Men når det kommer til kødet, går kokken altid efter det samme:

»Kødet skal gerne være magert. Nogle bruger mørbrad, men jeg synes, det har for lidt struktur. Nogle bruger også filet. Jeg bruger inderlår, det synes jeg har mere struktur.«

For at gøre farsen mere indbydende trækker Dennis Juhl nogle streger gennem den med en gaffel, inden han lægger pynten på. Foto: Rebecca Haugaard Christensen Vis mere For at gøre farsen mere indbydende trækker Dennis Juhl nogle streger gennem den med en gaffel, inden han lægger pynten på. Foto: Rebecca Haugaard Christensen

I dag er Dennis Juhls tatar populær blandt gæsterne, men det rå, oprørte oksekød har ikke altid været danskernes foretrukne spise.

»Den her ret har vundet meget ind i løbet af de senere år. Det franske køkken har man jo implementeret meget herhjemme, men tatar har tit været lidt udskældt på grund af det rå kød,« siger han og tilføjer så:

»Men i løbet af de senere år er det blevet meget mere tilgængeligt, og folk har fået en større forståelse for det.«

Dennis anretter maden.

Han tegner streger hen over kødet med en gaffel, så det præsenteres flottere.

Han lader kødet få selskab af en ring af blandet salat og afslutter med et par stænk hjemmelavet vinaigrette.

»Ja, det er, som det skal være,« konstaterer han, da han smager på det færdige resultat.