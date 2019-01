Sikkerheden på godsvogne som den, der den 2. januar var involveret i den tragiske ulykke på Storebæltsbroen, er i høj grad baseret på tillid. Det fortæller Trafikstyrelsen til B.T.

»I jernbanesektoren kontrollerer vi ikke hver enkelt ting på alle togsæt i hele landet. Her er det i bund og grund et tillidsbaseret system, der baserer sig på et sikkerhedscertifikat,« siger Trafikstyrelsens pressechef, Kim Voigt Østrøm.

Det var efter alt at dømme en løs trailer på DB Cargos godsvogn, der forårsagede ulykken på Storebæltsbroen. En ulykke, der kostede otte mennesker livet, mens 16 blev såret.

Det er endnu uvist, hvad den præcise årsag er, men ved et kontroltjek af en godsvogn, tilsvarende den ved tragedien, blev der mandag aften fundet 'et forholdsmæssigt stort antal fejl' på den låsemekanisme, der skal holde godstraileren fast.

Skamlen på den lommevogn, som var involveret i togulykken på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Skamlen på den lommevogn, som var involveret i togulykken på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det får mange til at rejse spørgsmålet om, hvor god sikkerheden på godsvogne er, og hvordan der bliver holdt tilsyn med godsvogne hos jernbaneselskaber som DB Cargo.

Og her handler det altså i høj grad om tillid.

Det er nemlig et EU-direktiv, der har bestemt, at man i højere grad skal give ansvaret til de enkelte virksomheder.

En jernbanevirksomhed - som DB Cargo og andre, der udfører kørsler på eget ansvar - skal ifølge reglerne have et sikkerhedscertifikat.

Togulykken, der beskrives som den værste i 30 år, kostede otte mennesker livet, mens 16 blev kvæstet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Togulykken, der beskrives som den værste i 30 år, kostede otte mennesker livet, mens 16 blev kvæstet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og for at opnå sådan et skal virksomheden have godkendt et såkaldt sikkerhedsledelsessystem, der skal leve op til en række lovkrav.

Derfra ligger ansvaret hos virksomheden, der skal have sit certifikat godkendt hvert femte år. Den eneste kontrol, der ellers bliver foretaget, er, når Trafikstyrelsen foretager stikprøver.

»Selvom virksomheder - som for eksempel DB Cargo - har et sikkerhedscertifikat, så følger vi op på, om de efterlever de krav, der er, ved løbende tilsyn. Det gør vi med stikprøver. Men derfra er det mest af alt baseret på tillid,« fortæller pressechefen.

Hvad tænker du om, at sikkerheden er baseret på tillid, når vi nu har en ulykke, der muligvis kan være sket på grund af en teknisk fejl?

»Det er en politisk beslutning foretaget på EU-plan at etablere sådan et system. Det er ikke vores opfindelse, og det er ikke noget, vi har stærke holdninger til. Vi administrerer systemet, som det nu engang er. Vi arbejder blot ud fra det lovmæssige grundlag,« siger Kim Voigt Østrøm.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Fejlen, der blev fundet på låsemekanismen, betød, at Trafikstyrelsen tirsdag gik ud og forbød transport af sættevogne med lommevogne, som var dem, der var involveret i ulykken.

Forbuddet blev sat til to uger, og styrelsen er nu i gang med at sagsbehandle de ansøgninger, de har modtaget fra virksomheder, der mener at have styr på deres dokumentation og derfor vil have tilladelse til at køre med den type godsvogn igen.

Havarikommissionen er fortsat i gang med undersøgelserne, der skal fastlægge, hvad der var skyld i ulykken, hvor otte personer mistede livet, og 16 blev kvæstet.