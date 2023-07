Det er svært at købe en bolig for første gang. Ud over beslutninger om mursten, beliggenhed og det rigtige lån hviler der også en sort sky over boligmarkedet.

For selvom boligpriserne er faldet siden toppen sidste sommer, opvejer det ikke de høje renter – og det gør det svært for førstegangskøbere at komme ind på markedet.

»Det er svært at være førstegangskøbere i øjeblikket, men bestemt ikke umuligt. Selvom vi stod med rekordhøje boligpriser sidste år, spænder de høje renter ben for mange. Dertil er manges budget også presset af inflationen, hvor man ligeledes skal sætte flere penge af til fødevarer og andet,« siger Lise Nytoft Bergmann.

»Men med det sagt er der også flere ting, man kan gøre for at komme ind på boligmarkedet som førstegangskøber.«

Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea Kredit. Foto: Mathias Svold Vis mere Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea Kredit. Foto: Mathias Svold

Herunder deler Lise Nytoft Bergmann fire gode råd råd til dem, der drømmer om at træde ind på boligmarkedet for første gang:

1. Kompromis med beliggenheden

Det er selvsagt sværere at få en bolig i København eller Aarhus, men hvis man bevæger sig uden for de store byer, er der gode muligheder for at investere i et hjem, forklarer Bergmann:

»Et almindeligt hus i København på 140 kvadratmeter koster i gennemsnit 5,8 millioner kroner. Tager man derimod til Nordjylland, Vest- og Sydsjælland eller Sydjylland, kan man få et tilsvarende hjem til 1,5 millioner kroner.«

Sagt med andre ord er førstegangskøbernes muligheder afhængige af beliggenheden.

2. Start med en 'begynderbolig'

Der er mange, der starter med at gå på kompromis med både beliggenhed og antal kvadratmeter for at komme ind på boligmarkedet, og det er ifølge boligøkonomen en fornuftig idé.

»Selvom det er dejligt med 140 kvadratmeter for unge mennesker, kan mindre nok også gøre det for de fleste. Man skal sætte sig ned og mærke godt efter, i forhold til hvilke kompromiser man er villig til at tage. Det er dog ikke umuligt at få en bolig i en dyr kommune, hvis man for eksempel er villig til at bo ved en befærdet vej eller bo på få kvadratmeter,« siger hun.

Det er dog ikke alle, der bør starte med en begynderbolig, forklarer hun.

»Hvis man har sin endelige økonomi, skal man lede efter sin endelige bolig. Er man derimod et sted, hvor man forventer en lønstigning eller på sigt kan få forbedret sin indkomst, bør man kigge efter en begynderbolig og på den måde bevæge sig videre mod den endelige bolig.«

3. Fyld sparegrisen op

Har man drømme om at investere i sin første bolig, er et af de vigtigste tiltag at få fyldt sparegrisen godt op.

Det er med at fylde sparegrisen godt op, hvis man drømmer om at komme ind på boligmarkedet for første gang. Foto: Linda Kastrup Vis mere Det er med at fylde sparegrisen godt op, hvis man drømmer om at komme ind på boligmarkedet for første gang. Foto: Linda Kastrup

»Det er afgørende for at kunne få lov til at komme ind på boligmarkedet. Man skal bruge minimum fem procent af købesummen for at købe en bolig. Læg dertil omkostninger til tinglysning, skøde, advokater og flytteomkostninger,« siger Lise Nytoft Bergman.

Hun peger samtidig på, at det kun er en fordel, at man øver sig i at spare op og leve for færre penge, inden man investerer i mursten, for det bliver ofte en nødvendighed, når man først er på boligmarkedet, hvor uforudsete udgifter ofte har tendens til at dukke op.

»Det er et vigtigt signal at sende, at man kan finde ud af det.«

4. Køb denne boligtype inden 2024

Står man i en situation, hvor man ønsker at investere i en dyrere ejerlejlighed eller villa, er det en god idé at gøre det inden 31. december 2023. Det skyldes den boligskattereform, der træder i kraft 1. januar 2024.

»Med boligskattereformen skal særligt ejerlejlighedsejere og dem, der bor i liebhaveri eller dyre villaer, betale mere i boligskat. Køber man sin ejerlejlighed efter 2024, bliver man ramt, og jo dyrere boligen er, jo mere skal man være opmærksom på det,« forklarer Lise Nytoft Bergmann.

Hun understreger, at det ikke kun er en fornuftig idé, hvis man drømmer om at bo i Aarhus eller København, men at man skal være opmærksom på reformen, såfremt man flytter til et område, hvor der er mange boliger af netop denne type.

Dog er boligskattereformen ikke en dårlig nyhed for alle.

»Overordnet set skal 80 procent af boligejerne betale en lavere boligskat, så man skal ikke stresse over boligskattereformen. Desuden vil den også gøre det lettere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet, så længe man ikke ønsker at købe en dyr ejerlejlighed, en dyr villa eller liebhaveri,« siger Lise Nytoft Bergmann.