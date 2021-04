»Vi skal vænne os til igen at se mange mennesker og til transporten til og fra arbejde. Det kan være en tilvænning for nervesystemet.«

Sådan siger psykolog Birgitte Sølvstein med speciale i stresshåndtering, i kølvandet på at en lang række danskere snart vender tilbage til deres arbejdsplads efter at have været hjemsendt grundet coronavirus.

Mere nøjagtigt skal sundhedsmyndighederne fra 6. maj overveje at lempe anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde.

I forbindelse med at flere vender tilbage til en mere normal hverdag, har PFA udgivet en række gode råd til medarbejdere, så man undgår 'at gå ned med flaget'.

»Vi skal være opmærksomme på, at der er tale om en omstilling, og at der kan være en risiko for en belastning, som kunne være undgået, hvis man. inden man kommer tilbage på arbejde, får afstemt forventninger med sin leder og sin familie,« siger chef for strategisk sundhed i PFA Rikke Bay Haaber.

Så mange arbejder hjemme I 2020 arbejdede 17 procent hjemme regelmæssigt.

Under første nedlukning i foråret arbejdede 40 procent af de beskæftigede danskere hjemmefra. Kilde: Danmarks Statistik

Det kan være meget forskelligt, hvordan vi danskere har håndteret hjemmearbejde. Det kan netop være, at man er typen, der har nydt at være mere hjemme. Men der er også dem, der absolut ikke har trivedes med det.

»Jeg oplever, at dem, der har været stressede, er børnefamilierne eller dem, som føler sig meget ensomme, fordi de har været afskåret for al social kontakt. Hvorimod dem, der ikke har børn eller har børn, der er fløjet fra reden, har kunnet 'nyde' det mere,« siger Birgitte Sølvstein.

Der kan være flere udfordringer ved at arbejde hjemme i form af børn og måske kæledyr, der kræver lidt ekstra opmærksomhed. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der kan være flere udfordringer ved at arbejde hjemme i form af børn og måske kæledyr, der kræver lidt ekstra opmærksomhed. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun anbefaler en gradvis tilbagevenden:

»Man skal tænke på, at det kommer til at koste nogle ressourcer, og at man ikke nødvendigvis når det samme,« siger hun.

Det er netop derfor, det kan være en god idé at forventningsafstemme med sine omgivelser, mener Rikke Bay Haaber:

»Det er jo en positiv ting at vende tilbage efter et underligt år. Men du skal være opmærksom på, at du har siddet derhjemme og ikke haft de samme forstyrrelser som på en normal arbejdsplads med støj og storrumskontor. Hvis forventningen er, at du kommer 100 procent tilbage lige med det samme, så er der måske en risiko for, at man presser sig selv for meget,« siger hun.

Hjemmearbejdspladsen er måske ikke altid den bedste, hvis ikke man får indrettet sig med det rigtige udstyr. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hjemmearbejdspladsen er måske ikke altid den bedste, hvis ikke man får indrettet sig med det rigtige udstyr. Foto: Mads Claus Rasmussen

Rikke Bay Haaber mener, at coronakrisen har lært os, at vi måske i højere grad skal tilpasse arbejdslivet til den enkelte:

»Jeg tror, at mange har brugt det forgangne år på at reflektere over livet generelt og måske kommer tilbage med nogle ønsker, man som chef er nødt til at være lydhør over for. Det kan være, at nogen for eksempel ønsker at arbejde hjemme nogle dage om ugen, mens andre gerne vil møde lidt senere for at undgå for meget trafik. Så på den måde er fremtidens ledelse nødt til at være mere individualiseret,« siger hun.

Birgitte Sølvstein tror også, at hjemmearbejdet er kommet for at blive.

»Jeg håber, vi kommer til at tage de gode dele fra hjemmearbejdet med os. Hvis man for eksempel har brug for koncentration til at skrive noget, så kan det være godt at have roen derhjemme. Omvendt mener jeg også, at for eksempel idéudvikling er bedre at gøre ansigt til ansigt, fordi der er mange sociale og kreative processer, som man går glip af på et Zoom-møde,« siger hun.