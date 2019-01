Tredje mandag i januar 2019 er kåret som årets værste dag.

Det kan måske virke lige tidligt nok at fastlægge det, når vi ikke engang er en måned inde i det nye år, men en kompliceret udregning viser, at det passer.

Bag udregningen står den britiske psykolog Cliff Arnall. Med til historien hører dog, at formlen ikke just er videnskabeligt bevist - og at det var et britisk rejseselskab, der i sin tid stod bag ideen om at finde frem til årets værste dag.

Men en ting er udregninger baseret på vejret, gæld, indkomst og hvor lang tid, der er til jul. Noget andet er at se på, hvad der sker i hvert enkelte menneskes liv.

50-årige Helle Flintholm

Helle Flintholm - god dag

Helle Flintholm har den bedste dag i 2019. Faktisk har hun haft sin bedste dag i fem år.

Mandag er nemlig dagen, den 50-årige kalundborgenser før første gang kan rejse sig op og gå på sine egne to ben efter en hofteoperation.

»Min hund kiggede på mig i morges med sine store, brune øjne, og jeg kunne bare mærke, at jeg skulle op i dag. Jeg skulle bare ud og gå en tur med den. Og så rejste jeg mig op fra sengen,« fortæller Helle Flintholm til B.T.

For fem år siden mistede Helle Flintholm førligheden i begge ben fra den ene dag til den anden.

I tre måneder var hun i et smertehelvede. Lægerne ville ikke tro på, at hun havde fået en diskusprolaps, selvom hendes kiropraktor sagde netop det.

Lægerne var ved at give op, men opdagede så, at Helle Flintholms kiropraktor havde ret.

»Jeg bliver opereret to gange, men det hjælper ikke. Lægerne vil sende mig på pension. De siger, at der ikke er noget at gøre, men jeg vil ikke give op.«

Torsdag blev Helle Flintholm opereret i hoften. Mandag kom hun på benene for første gang.

Helle Flintholm kæmpede videre, men endnu en sygdom ramte hende.

Hendes lilletå skulle opereres, og derfor kom hun til en ny læge.

Endelig kom hun til en læge, der lyttede til hende. Han sagde, at Helle Flintholm skulle have ny hofte.

»Jeg har lært, at der sjældent er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. For selvom jeg nu skal tage stilling til, om min tå skal amputeres, så kan jeg nu igen gå på mine ben,« siger Helle Flintholm.

Torsdag blev hun så endelig opereret og fik en ny hofte.

»I dag er jeg glad, fordi jeg selv kunne rejse mig fra min seng, og jeg har gået rundt ved hjælp af en rollator for første gang, siden min operation i torsdags,« fortæller Helle Flintholm glad.

Og kampen for at kunne gå igen fortsætter. Helle Flintholm giver ikke op.

»Jeg venter mit første barnebarn, som kommer om otte uger. Og det motiverer mig,« siger en tydeligt rørt Helle Flintholm.

18-årige Thomas Graff-Nielsen.

Thomas Graff-Nielsen - dårlig dag

Mandag var dagen, hvor Thomas Graff-Nielsen styrtede på scooter for første gang.

»Der var sindssygt glat på vejen, for kommunen havde ikke saltet. Så da jeg ville bremse, lå jeg pludselig på jorden,« fortæller den 18-årige EUX-elev til B.T.

Uheldet skete i Herning, hvor Thomas Graff-Nielsen var på vej til skole mandag morgen.

Mandagen var den første rigtige skoledag efter juleferien og derfor ikke særlig sjov i første omgang.

Thomas Graff-Nielsen kom kørende på sin scooter mod en jernbaneoverskæring, hvor han begyndte at sænke farten. Fuldstændig som han plejer.

Men i stedet for at sænke farten, smuttede dækkene på det glatte underlag, og Thomas Graff-Nielsen endte på jorden.

Heldigvis fik han selv kun et par knubs, som er forsvundet i løbet af dagen. Så heldig var scooteren ikke.

»Jeg har lige haft den til reparation for en måned siden, men nu skal den af sted igen,« lyder det ærgerligt.

Scooteren har nemlig fået smadret sit blinklys, sin ramme, og så er hele den ene side blevet godt og grundigt ridset.

Men den dårlige dag stopper ikke her.

Da Thomas Graff-Nielsen endelig kom i skole, lugtede han af benzin.

»Jeg lugter så meget, at min lærer siger, at de jo så må kalde mig for Benzin-Thomas,« fortæller den 18-årige.

Og udover det kedelige øgenavn, så er det heller ikke særlig behageligt at have tøjet på – netop fordi det lugter så kraftigt.

Derfor var Thomas Graff-Nielsen lettet, da klokken ringede ud efter sidste time, og dagen kunne slutte.

Ditte Augustesen - god dag

25-årige Ditte Augustesen, som netop er færdiguddannet pædagog.

Mandag er dagen, hvor Ditte Augustesen blev pædagog. Med et 12-tal endda.

»Det har været en super fed dag i dag,« lyder det glad fra den 25-årige odenseaner til B.T.

Udover den flotte karakter, så står der også et job og venter på Ditte Augustesen, »så det bliver ikke bedre,« som hun siger.

Efter eksamenen stod Ditte Augustesens mor, to veninder og kæreste klar til at tage imod den nyslåede pædagog, og siden da har dagen stået på fejring.

»Jeg har fejret sammen med min kæreste. Vi har spist sushi og drukket Verdi (sød, alkoholisk drink, red.),« fortæller hun.

Nu skal Ditte Augustesen holde en smule ferie, inden det nye job kalder.

Jodina Brogaard Johansen - dårlig dag

31-årige Jodina Brogaard Johansen.

Jodina Brogaard Johansen er bestemt ikke i tvivl om, at tredje mandag i januar rangerer blandt de dårligste på hele året.

Hun har nemlig oplevet det på egen krop.

»I dag har været en rigtig elendig møgdag,« konstaterer den 31-årige servicemedarbejder fra Højsted tørt overfor B.T.

Og det kan der være noget om. For siden Jodina Brogaard Johansen kom tilbage på arbejde efter barsel i begyndelsen af året, har hun været syg hver eneste mandag.

Først med opkast og diarré. I dag, mandag, med ondt i halsen, snot og feber. Og ikke nok med det, så har hun også fået en nerve i klemme i ryggen.

»Jeg skulle skifte min søn, og som jeg plejer, så ville jeg prutte ham på maven. Men da jeg bøjer mig frem, får jeg sætter nerven sig i klemme,« fortæller Jodina Brogaard Johansen.

Smerten er overvældende, men med to små børn kan man ikke bare lægge sig ind under dynen, til dagen er overstået.

»Det bliver godt at komme i seng,« afslutter den 31-årige mor.

18-årige Kamilla Døssing Andersen.

Kamilla Døssing Andersen - dårlig dag

Kamilla Døssing Andersens mandag morgen var bestemt ikke af den behagelige slags.

»Jeg stiger på min cykel og glider hele vejen ned ad rampen fra huset. Jeg falder på højre side og slår mig virkelig meget,« begynder hun sin fortælling.

Den 18-årige gymnasieelev var stået ekstra tidligt op, fordi hun havde glemt sin telefonoplader hos sin mormor.

Efter sit styrt på rampen ude foran, skynder hun sig indenfor for at få et overblik over skaderne.

»Jeg har sindssygt ondt i benet, og jeg ved bare, at jeg kommer til at få et kæmpe blåt mærke,« lyder det ærgerligt fra gymnasieeleven.

Benet gør rigtig ondt, men heldigvis er der ikke slået hul i hverken Kamilla Døssing Andersen eller hendes tøj.

På vej ud igen glider den 18-årige kvinde igen på rampen – og denne gang kurer hun hele vejen ned og lander på vejen. Hvis ikke hendes bukser var våde før, så er de det nu.

Men Kamilla Døssing Andersen har ikke tid til at skifte. Hun hopper op på cyklen og kører forsigtigt af sted mod mormoren i Silkeborg.

Da hun kommer frem, må hun erkende, at vejene simpelthen er for glatte til, at hun kan cykle videre. Derfor fortsætter hun til fods, hvilket resulterer i, at hun kommer for sent i skole.

Skoledagen er lang, og Kamilla Døssing Andersen er våd og har ondt i benet. Men hendes dag er ikke slut endnu.

Nej, hun skal på arbejde efter skole. Et arbejde, hun er glad for, men som også kræver, at hun står op i mange timer, inden hun endelig kan komme hjem og få dagen overstået.

49-årige Maria Ratz.

Maria Ratz - god dag

For Maria Ratz betyder mandag fred og ro.

»Jeg elsker hverdagen, for der er folk på arbejde,« slår hun fast over for B.T.

I weekenden er hendes naboer hjemme, og der er meget trafik omkring hendes hjem. Og det er bestemt ikke ideelt for den 49-årige førtidspensionist fra Ringsted, for hun har stress og kan ikke rumme for meget larm og uro.

Også mørket og kulden falder lige i hendes smag.

»Jeg elsker mørket. Jeg synes, det er så hyggeligt. Jeg tænder stearinlys. Det er rigtigt filmvejr, det kan jeg godt lide.«

»Jeg kan bedst lide, når det er dårligt vejr. Så er der ikke nogen udenfor, og derfor har jeg fred og ro,« afslutter hun.