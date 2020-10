Med de nye coronaretningslinjer kom også julefrustrationer. For hvordan må vi helt præcist holde jul i disse tider? Og vil julen overhovedet blive, som den plejer? Statsminister Mette Frederiksen har jo allerede sagt, at vi godt kan vinke farvel til traditionelle julefrokoster.

Ifølge Nina Weis, der er professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, mener, at danskerne skal tage sig sammen, hvis jul og nytår skal blive, som det plejer:

»Hvis vi skal komme i nærheden af at holde jul, som vi vil, skal vi stramme an, uanset om vi alle er coronatrætte,« siger hun til TV2 Østjylland.

Der er i hvert fald risiko for, at vi må vinke farvel til nogle juletraditioner under coronapandemien. Derfor har hun sammen med Christian Wamberg, overlæge på Bispebjerg Hospital, lavet nogle bud på, hvordan man planlægger julen under corona, nu det hele er så uvist:

Når det kommer til, hvor mange man må invitere, anbefaler de for det første, at man laver en plan A og en plan B. Altså én liste, hvor der er flere end ti, og én hvor man ikke er flere end ti. Man skal altså være indstillet på at sadle om.

Dernæst er det en god idé at tænke over borddækningen. Sørg for, at folk sidder ved siden af folk, som de er vant til at ses med.

Et tredje råd handler om de ældre familiemedlemmer. Begge eksperter mener, at man godt kan invitere de ældre med til jul, selvom det måske indebærer en lille risiko. For det vil da være synd, hvis de skulle sidde helt alene juleaften.

Et andet råd fra eksperterne kommer til at gå ud over en kær tradition. Nemlig julesang og dans om juletræet. Her anbefaler eksperterne, at man i det mindste lige vasker hænder inden, men gør samtidig opmærksom på, at det er en øget smitterisiko.

Et sidste råd fra eksperterne omhandler julegudstjeneste, som mange danskere tager til juleaften. Her fortæller Nina Weis, at mange kirker arrangerer op til flere gudstjenester, for at man ikke samles for mange på én gang. Her er det en god ide at holde øje med, at man for eksempel skal bestille tid forud for gudstjenesten.