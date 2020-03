Normalt er vejret det mest søgte emne i Danmark.

Men sådan er det ikke længere efter, at coronakrisen har ramt landet.

I øjeblikket ser man nye mønstre og rekorder på Google i lyset af den globale sundhedskrise.

For eksempel er ordet 'håndsprit' steget kraftigt i Google-søgninger, det viser en opgørelse på et dansk undersite omkring coronavirus fra Google Trends.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere

Hvem kan man altid gå til, hvis man har et spørgsmål?

Svaret er Google.

Det gør tusindevis af danskere i disse dage for at få svar på deres spørgsmål omkring coronavirussen.

For hver gang fire danskere søger på influenzasymptomer, søger 96 danskere på coronasymptomer.

Der bliver faktisk skrevet Google-historie i disse corona-tider, fortæller Googles kommunikationsdirektør i Danmark, Jesper Vangkilde, i en pressemeddelelse.

'Folk søger lige nu information i historisk omfang på et enkelt emne. Der er en enorm efterspørgsel efter konkret fakta og anvisninger til, hvad man skal gøre derhjemme - både herhjemme og over hele kloden'.

Jesper Vangkilde udtaler også, at det er Googles opgave at sørge for, at den information, der møder folk, er troværdig og lettilgængelig - det arbejder de på 'dag og nat'.

Men hvilke spørgsmål er så de mest populære på Google?

Herunder kan du få et overblik over de 15 hyppigst stillede spørgsmål om coronavirus i Danmark:

1. Hvad er coronavirus?

2. Hvad er symptomerne på coronavirus?

3. Hvor er coronavirus?

4. Hvad gør coronavirus?

5. Hvor mange har coronavirus?

6. Hvornår smitter coronavirus?

7. Er coronavirus i Danmark?

8. Kan man overleve coronavirus?

9. Kan man dø af coronavirus?

10. Hvor mange er døde af coronavirus?

11. Hvor kommer coronavirus fra?

12. Hvor mange har coronavirus i Danmark?

13. Hvor i Danmark er der coronavirus?

14. Er coronavirus luftbåren?

15. Hvor farlig er coronavirus?

Har du spørgsmål om coronavirussen, så kan du stille dit spørgsmål til B.T HER.