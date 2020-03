Få styr på, hvordan ny coronavirus kan gøre det, vi allerhelst vil undgå: Smitte.

‘Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’ (SARS-CoV-2).

Sådan lyder forskeres officielle navn på den lillebitte virus, som i løbet af de seneste uger har vendt op og ned på vores hverdag.

Men hvordan kan den ubudne gæst inficere din krop? Videnskab.dk har lavet en oversigt over, hvordan coronavirus kan smitte og gøre dig syg.

Du har sikkert hørt det helt grundlæggende; at ny coronavirus smitter via dråber, som udsendes, når vi nyser, hoster eller snakker.

»Den primære smittekilde er direkte kontakt mellem mennesker. Men virus kan også smitte indirekte, ved at du rører ved et dørhåndtag eller en anden overflade, som er blevet inficeret, fordi en smittet person har rørt eller hostet ud over den,« siger Jan Pravsgaard Christensen, som er professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Du bliver imidlertid ikke syg, blot fordi du har fået ny coronavirus på huden, for eksempel på hænderne, halsen eller fødderne.

Virus skal ind i kroppen gennem dine slimhinder - typisk din mund, næse eller øjne - og derfra videre ind til dine luftveje.

Når virus trænger ind i dine celler, vil immunforsvaret begynde at bekæmpe dem.

I første omgang er det vores medfødte (innate) immunforsvar, som forsøger at bekæmpe ny coronavirus.

Hvis du er heldig, kan det medfødte immunforsvar endda nå at bekæmpe angrebet fra ny coronavirus, før du bliver syg.

»Hvis du kun bliver inficeret med få viruspartikler, er der chance for, at det medfødte immunforsvar kan klare sig alene. Man kan godt forestille sig, at du ikke får mere virus, end at det medfødte immunforsvar kan nedkæmpe det, før der bliver ballade,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Hvis ikke det medfødte immunforsvar lykkes med at bekæmpe ny coronavirus, vil det erhvervede (adaptive) immunforsvar komme på banen.

Det erhvervede immunforsvar er en slags specialstyrke, der løbende bliver trænet og oplært i at bekæmpe specifikke typer af virus, bakterier og andre fjender, som du møder gennem livet.

Problemet med ny coronavirus er imidlertid, at der er tale om en ny fjende, som ingen af os har mødt før.

Heldigvis får langt de fleste mennesker, der smittes med den nye coronavirus, kun milde symptomer. Men i visse tilfælde kan sygdommen blive alvorlig og livstruende - særligt hvis du er ældre eller tilhører en af de særlige risikogrupper.

Et svækket immunforsvar, som er langsomt i optrækket, kan blandt andet være årsag til, at du kan få alvorlige lungeskader af ny coronavirus, forklarer Jan Pravsgaard Christensen.

»I den periode, hvor virusset gror og spreder sig i cellerne, kan det godt stresse nogle af dine lungeceller, så de dør. Så hvis der går for lang tid, vil der være mange døde lungeceller, når immunforsvaret endelig kommer i omdrejninger,« forklarer han og tilføjer:

»Når det erhvervede immunsystem kommer på banen, er formålet at ødelægge alle de celler, der er inficeret, for at slå virusfabrikken ud. Det resulterer også i vævsskade. Så jo mere virus, der har nået at sprede sig i lungerne, des mere skade kan immunsystemet komme til at lave i sin kamp for at udrydde virus.«

Heldigvis er det kun er et fåtal af patienter, som bliver så syge af ny coronavirus, at de får lungeskader, understreger han.

Forskerne understreger, at du kan beskytte dig selv - og andre - mod at blive inficeret med den ubudne virus ved at vaske hænder, holde afstand, gøre rent, begrænse fysisk kontakt og i det hele taget følge myndighedernes anvisninger.

Bragt i samarbejde med Videnskab.dk