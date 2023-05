Krigen i Ukraine er inde i en bemærkelsesværdig udvikling.

Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C. skriver i en opdatering, at Ukraine er lykkedes med en række succesfulde modoffensiver nær Bakhmut.

Russiske soldater skulle ifølge instituttet være flygtet under artilleribeskydning på sydbredden af Berkhivske-bassinet.

Det ligger omkring fire kilometer nordvest for Bakhmut.

Ukrainske soldater ved Bakhmut har vundet terræn de seneste dage. Det har fået spekulationerne om, hvorvidt en forårsoffensiv er på vej, til at tage til. Eller også er den i gang. Foto: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

Spørgsmålet er så, om den bebudede, ukrainske forårsoffensiv dermed er i gang?

Lederen af den private lejehær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, er ikke i tvivl.

»Forårsoffensiven er i gang,« skrev han tidligere på ugen på det sociale medie Telegram.

Fra den ukrainske side af krigen kommer der dog tvetydige meldinger.

»Med de ting, vi har, kan vi stadig rykke succesrigt frem, men vi vil miste en masse folk. Det, mener jeg, er uacceptabelt. Så vi bliver nødt til at vente. Vi har stadig brug for lidt mere tid,« lød det eksempelvis fra den ukrainske præsident, Volodomyr Zelenskyj, torsdag.

Fredag sagde den ukrainske viceforsvarsminister, Ganna Maljar, at Rusland havde lidt store tab i og omkring Bakhmut, men at Ukraine ikke havde mistet ‘en eneste stilling’.

Det fik spekulationerne om en igangværende forårsoffensiv til at tage til. Men den er hverken bekræftet eller afkræftet fra officielt ukrainsk hold. Og det er netop pointen: Vi ikke skal vide det.

»Der kører en strategisk informationskrig, hvor det handler om at sprede røgslør ud,« siger den svenske oberstløjtnant Joakim Paasikivi til svd.se, som er Svenska Dagbladets netavis.

Lederen af Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin mener, at den ukrainske forårsoffensiv er gået i gang. Foto: YULIA MOROZOVA

Carsten Rasmussen, der er pensioneret brigadegeneral tidligere forsvarsattaché i Rusland, er enig:

»Ukraine kører helt sikkert en vildledning. Både på et politisk niveau, men også på et militært niveau,« siger han.

Det russiske forsvarsministerium meldte i går ud, at Ukraine har foretaget 26 angreb med brug af mere end 1.000 soldater og 40 kampvogne mod Rusland omkring det besatte område ved Soledar nord for Bakhmut i det østlige Ukraine.

Der har gennem en længere periode også været sabotageaktioner med russiske jernbaner inde i Rusland. Jernbaner, som bruges til transport af militært isenkram til fronten. Ukrainske droner har også ramt mål dybt inde i Rusland.

»Man laver de her angreb for at teste russerne, om de er klar. Det kan give en indikation af, hvor man kan angribe, så de russiske soldater konstant skal være på stikkerne. Det er en meget klassisk måde at indlede en offensiv på. Det betyder, at ukrainerne bevarer initiativet, og russerne ved ikke helt, hvor de angriber næste gang. For mig at se tyder alt på, at forårsoffensiven er i gang,« siger han.

Ukraine er pt. hjulpet af, at man har fået leveret en lang række vestlig våben, herunder kampvogne og ammunition, ligesom Ukraine har fået leveret fly fra blandt andet Polen og Slovenien.