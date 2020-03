Hvad gør du, hvis du virkelig ikke har lyst til sex, men ville ønske, at du havde det? Rådgiver Daisy Løvendahl tager imod en kvinde, som er ked af, at hun har så svært ved at blive tændt. Læs med og bliv klogere på, hvordan lyst fungerer, og hvad der skaber mere lyst.

Karoline har ikke lyst til sex. Ikke med sin kæreste. Ikke med sig selv. Ikke i fantasien. Da vi mødes første gang, siger hun:

»Jeg har det, som om min lyst er fuldstændigt slukket. Som når en pære går, og der bare er mørkt …«

Hun kommer tilbage med sin kæreste Morten, og de fortæller om alt det, de har prøvet for at 'tænde' for Karoline, som den aften, hvor Morten masserede hende, hvilket blot skabte en følelse af forventning i hende, som gjorde massagen negativ. Han har også prøvet at holde sig tilbage for at give hende fred, hvilket har ført til mere afstand mellem dem.

De har været på kroophold uden succes, fået farmor til at passe børn, så de kunne gå i biografen, og det har alt sammen været hyggeligt, men ikke sexet. De har købt legetøj, og det var endt i en tudetur, hvor Karoline havde følt sig som verdens mest frigide kvinde. Uanset hvad de har prøvet, er der ikke blevet tændt en eneste pære.

»Jeg føler mig forkert, for jeg vil jo gerne ... men jeg bliver bare ikke tændt,« siger Karoline. Hvortil Morten tilføjer:

»Og jeg kan ikke bare gøre det, når hun ikke er tændt. Ligesom jeg heller ikke bare kan tage imod et håndjob, for så føler jeg mig som en ting på listen, der skal klares på linje med vasketøjet.«

Mere fokus på sex giver ikke altid mere lyst

Som jeg lytter til Karoline og Morten, bliver det tydeligt for mig, at jeg sidder over for et par, der begge lider under den manglende lyst og myten om, at manglende lyst altid skal fikses med mere, der kan give lyst. Så jeg beslutter mig for at gå en radikalt anden vej… Jeg begynder med at forklare dem om sexlivets bremse og speeder.

»Vores centralnervesystem består af et partnerskab mellem noget, der accelererer stimuli (speeder) og stopper stimuli (bremse). Kort forklaret betyder det, at din hjerne enten går i gang med at tænde eller slukke dig, når du møder seksuel stimuli, alt efter om du opfatter det som et signal om at skulle nyde eller som noget problematisk, du skal slukke for. Lige nu lander seksuel stimuli i Karoline som et signal om noget, hun skal slukke for.«

Jeg kan se, at de ikke er helt med, så jeg skifter til en mere jordnær forklaring:

»Forestil dig, at du kører i en bil, men du kommer til at træde på bremsen i stedet for speederen. Du vil gerne køre hurtigere, men faktisk stopper du farten.«

Bilmetaforen får smilet frem hos dem begge, men kun kort, inden Karoline så spørger:

»Men hvordan slipper jeg så bremsen, så vi kan komme ud at køre?«

Giv dig selv det, du har brug for

Første skridt for Karoline og Morten er at forstå, at det, der stopper Karolines lyst, er bremsen. Det vil sige, hun kan slippe skammen over sin egen manglende lyst, frygten for at være frigid, kedelig og forkert. Ligesom Morten kan holde op med at skulle være helten, der får hende til at dåne om i hans arme, helt våd i trussen. Derfor aftaler vi, at de i en periode ikke må have sex, hvilket skaber en lettelse mellem dem. Derefter giver jeg Karoline denne opgave:

»Du skal i en måned praktisere radikal selvkærlighed. For din lyst hænger uløseligt sammen med dit generelle velvære, og en meget aktiv bremse hænger ofte sammen med en følelse af generelt pres og manglende plads til sig selv.«

Karoline ryster på hovedet, da jeg giver hende opgaven:

»Det lyder fint, men jeg har ingen ide om, hvad jeg skal gøre, og hvordan det skal give mig mere lyst.«

En af fordelene ved mit arbejde er, at jeg kan sige:

»Du kan kun erfare, hvad jeg taler om, hvis du helhjertet tør prøve at give dig selv det, du har brug for. Begynd med at eksperimentere med, hvad du har lyst til. Hvad din krop kalder på, og hvad du af dig selv tiltrækkes mod.«

Så i den kommende tid eksperimenter Karoline. Hun sover længere om morgenen og dropper træningen. Hun lader Morten tage flere af børnenes aftaler. Hun bruger mere tid på sit tøj og sit udseende. Hun ler mere – er mere glad. Tager lange bade og masserer sine skuldre og så en dag sin mave og så …

Efter fire måneder sidder de sammen hos mig, og Karoline fortæller:

»I weekenden sov jeg længe, og da jeg vågnede, var børnene i haven. Morten kom ind fra badet, og pludseligt så jeg ham, som om jeg ikke havde set ham længe. Jeg fik lyst til et kys … og ja – jeg tror, at lyset er blevet tændt igen.«