I den kommende tid vil du med stor sandsynlighed få brug for et coronapas.

Den gyldne billet, der i dag giver adgang til frisører, kosmetologer og lige om lidt også restaurantbesøg og kulturoplevelser.

Men hvor finder du passet, og hvordan fungerer det?

Der findes to slags coronapas. Et for dem, der har fået vaccinen, og et for dem, som har en negativ test. Har du tidligere været smittet med corona, kan det også bruges som adgang til ting, som kræver et coronapas.

Har du downloadet et coronapas?

Hvis du ikke er vaccineret, skal du:

Gå ind på sundhed.dk eller downloade appen MinSundhed. Har du fået foretaget en negativ PCR-test eller hurtigtest indenfor de seneste 72 timer, kan du downloade svaret og bruge det som dokumentation. Enten i appen, eller du kan printe det ud og tage det med dig.

Du kan også bruge et testsvar fra en privat testudbyder eller andre apps, der viser, du er testet negativ. Det kan for eksempel være appen MinLæge.

(Kilde: coronasmitte.dk, sundhed.dk)

Hvis du er vaccineret, skal du:

Gå ind på MinSundhed, hvor du kan finde dit vaccinationspas. Passet er gyldigt, to uger efter du har fået den afsluttende vaccinationsdosis.

Du kan også downloade og printe dit vacccinationspas fra sundhed.dk.

Eller bruge andre apps, hvor det fremgår. For eksempel fra MinLæge-appen.

(Kilde: coronasmitte.dk)

Hvis du tidligere har været smittet med corona, skal du:

Vise testsvaret fra din positive test.

Dit positive testsvar skal være foretaget de seneste 2-12 uger for at være gyldigt som dokumentation.

Du kan finde det positive testsvar i appen MinSundhed.

Her er dem, der er undtaget for at vise coronapas - Børn og unge under 15 år - Personer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan eller bør få foretaget en covid-19-test - Personer, der ikke kan få foretaget en covid-19-test på grund af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Hvis du ikke har smartphone eller NemID:

Hvis du er færdigvaccineret og fritaget for at få sendt post digitalt, vil du modtage dit vaccinationspas med posten. Fra 9. april vil borgere, der allerede er færdigvaccinerede modtage passet, og det vil løbende sendes ud til ikkedigitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres. Der er også ved at blive etableret en telefonservice, hvor man kan bestille et printet vaccinationspas.

Hos mange private udbydere af hurtigtest vil du kunne få fysisk dokumentation for, at du er testet negativ, og der arbejdes lige nu på en løsning, så du også kan modtage fysisk dokumentation, hvis du er blevet PCR-testet.

Det er også muligt for en af de pårørende at få en fuldmagt gennem sundhed.dk, som gør det muligt for dem at hente testsvar til dig.

(Kilde: coronasmitte.dk)