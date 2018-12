Er du madglad, men vil du stadig komme igennem juleaften uden at dit hjerte og din mave lider overlast?

Så giver Hjerteforeningen her en række gode råd til, hvordan du får et lettere julemåltid, uden at der går helse i den.

Lav farverige rødkåls- eller grønkålssalater med æbler, appelsiner, nødder og mandler. Jævn sovsen i stedet for at bage den op og brug gerne skyen fra andestegen eller flæskestegen. Skær det synlige fedt fra både andestegen og flæskestegen. Brug mindre sukker og fedt til de brunede kartofler. Stil altid koldt postevand på bordet - gerne med skiver af citron, appelsin eller agurk i. Vælg de brede glas til vand og de små glas til alkohol og søde drikke. Risalamanden kan koges på en mager mælk, laves med mindre fløde og flere hakkede mandler. Tænk 'lidt men godt' til kaffen – der kan serveres en god mørk chokolade, lidt marcipan, frisk frugt, nødder, tørret frugt og nogle mindre småkager.

Et traditionel juleaftensmåltid indeholder typisk 3200 kcal.

Men spiser du som Hjerteforeningen anbefaler, kan du skære måltiddets kalorier ned til 1750 kalorier.

Ístedet for den traditionelle rådkål kan dette være et godt alternativ, når du sætter dig til spisebordet juleaften.

En traditionel juleaften:

1 stk. andesteg 150 g

1 skive flæskesteg 150 g

Brunede kartofler 185 g

Hvide kartofler 150 g

Kogt rødkål 100 g

Brun sauce – opbagt 1 dl

Waldorfsalat 75 g

Franske kartofler 30 g

Ribsgele 2 tsk.

2 glas rødvin i store glas 3 dl

2 glas vand – 4 dl

Risalamande – traditionel opskrift 250 g

Kirsebærsauce 1 dl

1 stort glas portvin

2 kopper kaffe

1 glas cognac

3 småkager – mellestørrelse

10 stk. i alt af marcipansnitte, fyldt chokolade og lakridskonfekt

2 stk. tørret frugt

2 mandariner

I alt 3200 kcal

Hjertevenlig juleaften:

Istedet for at spise både flæskesteg og and, kan du måske nøjes med anden juleaften.

1 stk. andesteg 150 g

Brunede kartofler 100 g

Hvide kartofler 125

Rødkålssalat med appelsiner, æbler og valnødder 150 g

Brun sauce – jævnet 1 dl

Waldorfsalat 35 g

Tyttebær syltetøj eller ribsgele 1-2 tsk.

2 mindre glas rødvin 2,4 dl

2 store glas vand 5 dl

Risalamande 150 g

Kirsebærsauce 2 spsk.

1 mindre glas portvin

2 kopper kaffe

2 småkager – lille størrelse

2 mandariner

4 stk. i alt af mørk chokolade og marcipan

Lidt mandler/nødder

1-2 stk. tørret frugt

I alt 1750 kcal