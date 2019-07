Mens hedebølgen raser, kan det være svært at få en god nats søvn.

Selvom mange sætter pris på de varme temperaturer i løbet af dagstimerne, er danskerne nemlig ikke vant til varme nætter, og det kan gå ud over søvnen.

Men det er der råd for.

Ståle Pallesen, professor ved Norges Nationale Kompetencecenter for Søvnsygdomme, har nemlig ifølge NRK fire god bud på, hvordan man kan få en god nats søvn, selvom varmen lurer udenfor.

1. Reflekter sollys og varme

Hvis du i dit soveværelse har et vindue, hvor solen står på hele dagen, kan der hurtigt blive varmt i rummet. Derfor anbefaler professoren, at at man investerer i gardiner, som er lys- og varmeafvisende.

2. Luft rigtigt ud

Selvom man kan fristes til at åbne vinduerne på vidt gab, når det er varmt udenfor, kan det faktisk være en god ide at holde vinduerne lukket i dagstimerne og trække gardinerne for.

På den måde undgår man nemlig, at der kommer for meget varm luft ind i rummet.

Ståle Pallesen anbefaler i stedet, at man åbner vinduerne, når solen er gået ned, og så til gengæld holder dem åbent hele natten.

Dette råd er den danske søvnekspert, Mikael Rasmussen enig i.

»Det handler om at få luften til at cirkulere i soveværelset. Derfor kan man også købe en blæser,« har han tidligere sagt til B.T.

3. Undgå for meget dagslys, før du skal sove

Ståle Pallesen understreger, at det er vigtigt at tænke på, hvor meget sollys, man udsætter øjnene for, inden man lægger sig til at sove.

»De lange lyse aftener betyder, at vi ofte får meget dagslys ind på øjnene indtil sent på aftenen. Dette kan gøre det vanskeligere at sove uafhængigt af temperatur, så det kan være smart at have solbriller på, hvis man går ude om aftenen,« siger professoren til NRK.

4. Klæd dig let

Sidste råd går på at sove med så lidt tøj som overhovedet muligt. Professoren anbefaler desuden, at man pakker vinterdynen væk og i stedet bruger et lagen eller en tynd sommerdyne.

Et råd som også den danske søvnekspert, Mikael Rasmussen giver til folk, der har svært ved at sove.

»Hvis du sover med lagen eller dynebetræk, kan du komme af med sveden, og sveden kan fordampe,« sagde han sidste sommer til B.T. og tilføjede:

»For i fordampningsprocessen afkøler sveden kroppen, og hvis man pakker sig ind, så fjerner man fordampningsmuligheden.«