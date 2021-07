Vi kan lige så godt få det overstået.

»Jeg kan ikke 100 procent udelukke, at der kan komme en enkelt byge,« siger vagthavende meteorolog Thor Hartz fra DMI.

Det er blevet onsdag, og derfor handler det selvfølgelig i første omgang om én særlig ting: Danmarks EM-kvartfinale mod England med kickoff kl. 21 i aften.

Og det er i den forbindelse, at B.T. her foretager et vejrtjek for de tusindvis af danskere, der skal følge kampen i det fri på storskærme over hele landet.

Ugen er startet med bulder og brag , men i dag bliver der lidt længere mellem bygerne, med undtagelse af Bornholm hvor det bliver I aften er der EM-brag mellem vs . Her bliver det de fleste steder og kun lille risiko for enkelteTemp. mellem 17 og 21 grader. pic.twitter.com/SB790pnp1Q — DMI (@dmidk) July 7, 2021

Ikke alle kan altså regne med at undgå en dråbe eller to-tre-fire-fem stykker under hepperiet, men i den positive ende lyder det videre fra DMI-meteorologen:

»De fleste vil opleve tørvejr under hele kampen. Der er en lille risiko for enkelte byger hist og her, men alt i alt ser det pænt ud med nogen sol, og ellers kan man da overveje at tage en paraply med for at være på den sikre side,« siger Thor Hartz.

Temperaturerne bliver også til kortærmede rød-hvide trøjer med 17-21 grader over det meste af landet i aften, dog lige lidt 'koldere' på Bornholm med 17-18 grader i aften under kampen.

Til gengæld vil den vagthavende meteorolog næsten garantere, at det holder helt tørt på solskinsøen i aften.

Det samme lyder om København, hvor der indtil videre har været allerflest mennesker samlet foran storskærme til de danske EM-kampe.

»Jeg tror også, at hovedstadsområdet vil holde helt tørt. Jo længere østpå man kommer i aften, jo mindre risiko er der for byger. Så i Aarhus kan man eksempelvis risikere en byge og det samme i den centrale del af landet,« siger Thor Hartz fra DMI.

Ellers bliver onsdagen overordnet set noget tørrere end de seneste dage, hvor der har været registreret skybrud flere steder i landet.

Det bliver nogle dagtimer med nogen sol og kun spredte byger, især i Jylland. Der kan dog godt forekomme lidt torden, men ingen skybrudslignende tilstande som mandag og tirsdag. Temperaturerne holder sig omkring 18-22 grader.

Og så lader vi meteorolog Thor Hartz få de sidste ord:

»Så det er bare med at komme ud og heppe på Danmark, så vi kan få dem i finalen,« siger han.