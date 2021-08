Selv ikke når bandemedlemmer er kommet bag tremmer, betyder det nødvendigvis, at de stopper med at begå kriminelle handlinger.

Helt nye tal viser nemlig, at dømte bandemedlemmer i stor stil hærger de danske fængsler.

Kriminalforsorgen har lavet en manuel gennemgang af de 285 kendte gerningsmænd til vold og trusler mod ansatte i landets fængsler i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021.

Altså årets første seks måneder.

Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund vest for København. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund vest for København. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Tallene er skræmmende.

Af de 285 indberetninger om vold eller trusler, hvor det har været muligt at identificere gerningsmanden, viser tallene, at 46 af de indberettede personer har bandetilknytning på gerningstidspunktet.

»Det er dybt foruroligende og forkasteligt, at vi i den seneste tid har været vidne til flere alvorlige tilfælde af vold begået mod vores fængselsbetjente,« skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i et svar til Folketinget, hvor han også bringer Kriminalforsorgens undersøgelse.

Justitsministeren tager stor afstand til bandemedlemmernes opførsel.

»Jeg kan ikke tage nok afstand fra, at hærdede kriminelle på den måde overfalder personalet, blot fordi de passer deres arbejde. Det skal vi på ingen måde acceptere,« skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i et svar til Folketinget. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere »Jeg kan ikke tage nok afstand fra, at hærdede kriminelle på den måde overfalder personalet, blot fordi de passer deres arbejde. Det skal vi på ingen måde acceptere,« skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i et svar til Folketinget. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Jeg kan ikke tage nok afstand fra, at hærdede kriminelle på den måde overfalder personalet, blot fordi de passer deres arbejde. Det skal vi på ingen måde acceptere,« skriver Nick Hækkerup.

Men hvilke bander er de fængslede personer så tilknyttet?

Kriminalforsorgen kan oplyse, at 14 af de 46 indberettede er medlem af Loyal to Familia.

En bande, der er erklæret ulovlig af både byretten og landsretten.

(ARKIV) Bandemedlem fra den ulovlige bande Loyal to Familia (LTF). (Foto: Scanpix Danmark STF/Ritzau Scanpix) Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere (ARKIV) Bandemedlem fra den ulovlige bande Loyal to Familia (LTF). (Foto: Scanpix Danmark STF/Ritzau Scanpix) Foto: Scanpix Danmark STF

»For så vidt angår spørgsmålet om, hvordan indsatte med tilknytning til den ulovlige bande Loyal to Familia er repræsenteret i statistikerne, kan det oplyses, at i 14 af de 46 indberetninger, hvor gerningsmanden på gerningstidspunktet ses at have bandetilknytning, havde gerningsmanden tilknytning til Loyal to Familia,« står der i redegørelsen.

Ligeledes er Kriminalforsorgen spurgt om, hvor mange af de 25 bandemedlemmer som har indvandrerbaggrund.

Men det har ikke været muligt at finde frem til, hvor mange som har 'anden etnisk herkomst'.

Til gengæld oplyses det, at gerningsmanden i hele 130 af de i alt 285 indberetninger har 'andet statsborgerskab end dansk', som Kriminalforsorgen registrerer det.

I Storstrøm Fængsel har man oplevet to overfald på fængselsbetjente på fem dage. Siden har personalet skiftet taktik og er nu fem mand til stede, hver gang de er i kontakt med en indsat fra Loyal to Familia (LTF). Foto: Asger Ladefoged Vis mere I Storstrøm Fængsel har man oplevet to overfald på fængselsbetjente på fem dage. Siden har personalet skiftet taktik og er nu fem mand til stede, hver gang de er i kontakt med en indsat fra Loyal to Familia (LTF). Foto: Asger Ladefoged

»De ansatte udfører hver dag en vigtig samfundsmæssig opgave med at sikre trygheden i vores samfund, og de skal ikke gå på arbejde med frygten for at blive udsat for vold af de indsatte,« skriver Nick Hækkerup og tilføjer:

»Derfor er jeg også meget optaget af, at der bliver slået hårdt ned på de indsatte i sådanne tilfælde, og at der bliver fulgt ordentligt op over for de ansatte, som er blevet udsat for vold.«

Nick Hækkerup slår videre fast, at sikkerheden i danske fængsler bliver et »centralt tema«, når der skal laves en ny flerårsaftale om ressourcer til Kriminalforsorgen.

»Vi vil i den forbindelse se på, hvordan vi fremover kan stramme yderligere op på vilkårene for bandemedlemmer, der fortsætter deres uacceptable voldelige adfærd i fængslerne,« skriver ministeren.