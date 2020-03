For første gang nogensinde valgte Fødevarestyrelsen at gøre brug af en to år gammel regel, da de tirsdag gav en butik i Køge virksomhedskarantæne i seks måneder.

Og det var bestemt ikke uden grund at styrelsen tog så drastiske midler i brug.

Ifølge TV 2 Lorry har Fødevarestyrelsen været 14 kontrolbesøg hos 'Ølby Bazar' siden 2018.

I pågældende periode - på godt halvandet år - er det lykkedes butikken at få intet mindre end otte sure smileyer. Altså ved mere end halvdelen af besøgene.

'Virksomheden har ude i det overdækkede udeområde foran indgangen en palle tomater, hvor størstedelen fremstår uspiselige,' står der blandt andet i en kontrolrapport fra et af Fødevarestyrelsens besøg i butikken den 9. december 2019.

'En palle med blomkål hvor flere i det øverste lag fremstår med rådne blade og mange brune pletter samt to små bakker sherry tomater, hvor flere tomater fremstår rådne,' tilføjes det.

Ved de besøg hvor 'Ølby Bazar' ikke fik en sur smiley, var det heller ikke ligefrem fordi, alt var til UG, kryds og slange.

Flere gange fik butikken nemlig anmærkninger for dårlig efterlevelse af fødevarereglerne.

I en pressemeddelelse oplyser Fødevarestyrelsen, at 'Ølby Bazar' har overtrådt regler af stor betydning for fødevaresikkerheden.

Dette har de blandt andet gjort ved at have solgt fordærvet frugt og grønt, fødevarer med skadedyr, fødevarer der var opbevaret ved for høje temperaturer og fødevarer uden dansk mærkning.

Kun to gange på to år har butikken fået en glad smiley.

TV 2 Lorry har været i kontakt med Ølby Bazars direktør, som ikke har nogen kommentar.