20.283 kroner om måneden.

Så meget tjener danskerne i gennemsnit efter skat.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Her fremgår det nemlig, at danskernes gennemsnitlige disponible indkomst efter skat i 2019 lå på 243.400 kr.

Efter korrektion for prisudviklingen svarer det til en stigning på 2,7 procent i forhold til 2018, skriver Finans.

»2019 var et godt år for dansk økonomi. Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med næsten 30.000 personer, og lønningerne steg med 2,4 pct. Derfor er det helt naturligt, at danskerne som helhed i snit blev rigere,« siger Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank, til Finans.

Lønniveauet hænger ifølge tallene tydeligt sammen med, hvor gammel man er.

Personer mellem 45 og 49 år havde den højeste indkomst sidste år med et gennemsnit på 333.300 kroner efter skat.

I bunden af skalaen er de unge mellem 15 og 19 år med et gennemsnit på 32.700 kroner om året.

Derudover hænger lønniveau også sammen med geografi. Ifølge Danmarks Statistik er det nordsjællænderne, der tjener mest med et snit på knap 300.000 kroner efter skat.

Her løber bornholmerne med sidstepladsen med en årlig indkomst på 211.000 kroner i snit.