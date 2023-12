Med fem epidemier i omløb på en gang er der travlt i de danske lægehuse.

Men hvad koster det egentlig at blive podet, få recept på pencillin eller få tjekket blodtrykket hos din praktiserende læge?

Det er billigere, end de fleste tror.

Det slår en ny analyse lavet af de Praktiserende Lægers Organisation, PLO, fast.

Tre ud af fem danskere tror, at det koster 10.000 kroner om året at have fri adgang til sin praktiserende læge, mens mere end hver fjerde mener, det koster over 50.000 kroner.

Men i virkeligheden er prisen 1.540 kroner i gennemsit per borger årligt, viser PLOs analyse.

Alder har en stor betydning for, hvor meget en dansker ser sin praktiserende læge og dermed den samlede pris for et år.

Der skal i gennemsnit 3.234 kroner til for at dække behovet for borgere på over 80 år, mens tallet er 971 kroner for de 10 til 19-årige, skriver PLO.

En gennemsnitlig dansk patient har ifølge PLOs analyse kontakt til sin praktiserende læge cirka syv gange om året, og det kan være alt fra videokonsultationer, konsultationer i klinikken og mailkorrespondancer.

Jo ældre vi bliver, desto mere går vi til lægen, og en patient på 60 år og derover ser i gennemsnit sin praktiserende læge 11 gange om året.

PLO skriver, at det blandt andet skyldes, at vi får flere kroniske sygdomme med alderen.

»Der er dermed større udgifter ved ældre patienter, mens specielt unge patienter sjældnere kommer til lægen, og dermed udgør de en mindre andel af udgifterne,« skriver PLO.

Regionerne havde i 2022 en samlet årlig udgift til almen praksis på 10,5 milliarder kroner.