De fleste forældre kender det. De små røde knopper begynder at syne frem på ens barn, og feberen stiger.

Det er tid til skoldkopper, og det betyder en til to ugers børnepasning væk fra arbejdspladsen.

Skoldkopper er nemlig ikke kun en kløende børnesygdom - det er også den børnesygdom, som koster staten allerflest penge.

En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at skoldkopper hos børn hvert år er skyld i ca. 136.000 fraværsdage på arbejdsmarkedet, ligesom det koster ca. 169 mio. kr. i samfundsøkonomisk tab.

Det virker nærmest unødvendigt, når løsningen er vaccine, som vi allerede har Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhvev.

Derfor lyder den klare opfordring, at skoldkopper bør være en del af børnevaccinationsprogrammet ligesom eksempelvis difteri, stivkrampe, kighoste.

»Ud over at det er træls for børnene at få skoldkopper, så bliver forældrene også slået hjem en eller to uger som en ludobrik. Men det virker nærmest unødvendigt, når løsningen er vaccine, som vi allerede har,« siger markedsdirektør i Dansk Erhverv, Mette Feifer.

Ifølge Dansk Erhvervs beregning vil det 'blot' koste Danmark 18 mio. kr. at vaccinere alle børn.

»Skoldkoppevaccine er faktisk en mulighed, som allerede findes i dag. Men alt for få forældre ved det,« siger Mette Feifer.

28-årige Josephine Lensvold og hendes søn William på tre år. Privatfoto. Vis mere 28-årige Josephine Lensvold og hendes søn William på tre år. Privatfoto.

I weekend skrev B.T. om Josefine Lensvold og hendes søn William, som blev ramt meget hårdt af skoldkopper. Hun advarer nu andre forældre mod at lade deres børn smitte frem for at vaccinere dem.

»Man skal virkelig tænke sig om en ekstra gang som forældre, når man lader sit barn smitte. Man ved aldrig, om ens barn reagerer meget kraftigt på skoldkopperne,« siger hun.

Flere børnelæger bakker også op om, at børn fremover bliver vaccineret for skoldkopper, ligesom man for eksempel gør i Tyskland, Finland og Island.

Hos Dansk Erhverv kalder man det en 'lavthængende frugt' til at fintune dansk økonomi, som har fået en kæberasler af coronakrisen.

»Vi har en stor coronaregning, som skal betales. Derfor virker det helt åbenlyst, at en lavthængende frugt som skoldkoppevaccine bliver plukket. Især når vi har en godkendt vaccine, som vi ved virker,« siger Mette Feifer.

I dag kan forældre vælge at vaccinere deres børn mod skoldkopper. Men mange ved ikke, at muligheden eksisterer.

I stedet vælger lidt over hver anden forældre at opsøge skoldkopper for at få sygdommen 'overstået'. Det viser en ny undersøgelse fra Medicinske Tidsskrifter.

Statens Serum Institut anbefaler indtil videre kun voksne at blive vaccineret - hvis man vel og mærke ikke har haft skoldkopper som børn. På den anden side frarådes forældre heller ikke til at vaccinere deres børn.