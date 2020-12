Der vil sandsynligvis stadig i udbredt grad blive sunget højt og holdt i hånd, når danskerne går rundt om træet juleaften.

Men nogle af de gamle traditioner er dog vigtigere end andre. Det viser en meningsmåling, som YouGov har lavet for B.T.

»Det mest interessante tendens er, hvad danskere er villige til at ændre på. Jo mindre rituelt de opfatter det, jo mere er de villige til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger,« siger adfærdsforsker ved Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen om resultaterne.

Resultaterne fra meningsmålingen kan ses i faktaboksen herunder.

Jule-meningsmålingen B.T. har via YouGov bedt danskerne forholde sig til tre problematikker for juleaften. Vil du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at nynne i stedet for at synge om juletræet? 23 procent vil følge anbefalingerne og lade være med at synge.

35 procent vil stadig synge.

29 procent skal ikke gå om juletræ. Vil du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ikke at holde i hånd om juletræet? 39 procent vil følge anbefalingerne og lade være med at holde i hånd.

25 procent vil holde i hånd.

27 procent skal ikke gå om juletræ. Vil du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at sidde med en meters afstand ved julebordet – eller med to meters afstand til folk i risikogruppen? 37 procent vil følge anbefalingerne og holde afstand.

36 procent vil ikke holde afstand.

For 13 procent er det ikke relevant.

For at summere op: Tre fjerdedele af de adspurgte har tilsyneladende rent faktisk stadig tænkt sig at gå om juletræet. Der er en vis overvægt af folk, der stadig vil synge om juletræet (35 procent, der siger, de vil, mod 23 procent, der skrotter traditionen), mens et flertal vil undlade at holde i hånd. 39 procent siger, at de vil bevæge sig rundt om juletræet uden at holde i hånd.

Pelle Guldborg Hansen mener, at resultaterne antyder, hvor vigtige de specifikke juleaftensskikke er.

»Der er åbenbart stor forskel på at gå rundt om juletræet eller på at lade være. Det er et ritual, der ikke er til at komme udenom. Når det kommer til at synge, er der også mange, der ikke vil opgive deres ritual, mens man godt kan give køb på det at holde i hånd,« siger adfærdsforskeren og påpeger, at mange i forvejen måske undlader at holde i hånd på grund af sanghæfter eller håndtering af børn.

Pelle Guldborg Hansen er overbevist om, at der desuden er bredt accepteret, at man spritter hænderne af. I samme kategori betragter han problematikken i forhold til at skulle sidde med større afstand ved julebordet. Her er danskerne ifølge meningsmålingen skarpt opdelte – 37 procent går ind for ideen, 36 procent gør ikke – men det behøver ikke at stikke så dybt, mener adfærdsforskeren.

Hvad betyder mest for dig, når I går rundt om juletræet?

»Det er perifere handlinger i forhold til ritualerne. Man kan komme op at skændes om and, gås eller flæskesteg, men der er nok ikke nogen, der kommer op at skændes om 70 centimeter, en meter eller halvanden meter mellem svigerfamilier, når de skal holde jul sammen. Her vil vi nok være mere tilbøjelige til at sige, at det kan vi godt, om det så er det ene eller andet,« siger han.

Én ting er dog, hvad folk har sagt i en meningsmåling. Moster Fie eller onkel Peter kan dog godt få indflydelse på det, der reelt kommer til at ske, når det bliver juleaften.

»De tre handlinger (i meningsmålingen, red.) er nogle, som foretages kollektiv. Lidt som når man går i byen med vennerne og siger, at man kun skal have én øl – og fire timer senere vælter man stiv rundt. Det er en individuel holdning på et kollektiv problem, og derfor kan der være en forskel på, hvad folk ender med at gøre, når de sidder i situationen,« siger Pelle Guldborg Hansen.

Han tror i øvrigt, at det kan ende lige omvendt af meningsmålingen, når han selv skal holde juleaften.

»I min storfamilie vil man nok helst have, at folk holder op med synge, og det er fordi, at folk synger elendigt,« siger adfærdsforskeren ved Roskilde Universitet.