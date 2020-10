Rumænere, litauere, afghanere, irakere og tyrkere. Antallet af udlændinge bag tremmer i danske fængsler stiger og stiger.

De nye tal vækker forargelse på Christiansborg, hvor der nu på ny diskuteres, hvorfor de ikke bliver sendt til deres hjemland for at afsone straffen.

Siden 2004 er andelen af udlændinge i fængslerne mere end fordoblet, og i alt sidder der nu 548 udlændinge fængslet:

Lukkede fængsler: 161 indsatte er udlændinge (15,7 procent)

Arresthuse: 204 indsatte er udlændinge (21,9 procent)

Københavns fængsler: 176 indsatte er udlændinge (27,6 procent)

Åbne fængsler: 7 indsatte er udlændinge (0,5 procent)

Det viser den seneste opgørelse fra Kriminalforsorgen, der i denne uge blev sendt til Folketingets retsudvalg.

»De her tal er fuldstændig uacceptable. Udlændinge skal slet ikke være i Danmark. De skal afsone deres dom i hjemlandet eller et tredjeland,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

I opgørelsen er 'udlændinge' defineret ved, at de ud over at komme fra udlandet ikke har nogen tilknytning til Danmark:

De har altså hverken cpr-nummer eller bopæl i Danmark, så det er enten turister, asylansøgere eller personer, der opholder sig ulovligt i Danmark.

Peter Skaarup hæfter sig ved, at Socialdemokratiet selv har som mål at sende flere udlændinge hjem til afsoning:

»Kriminelle udlændinge skal ikke afsone for danske skattekroner. De skal sendes hjem,« lyder det på regeringspartiets hjemmeside.

Derfor vil Peter Skaarup som medlem af Folketingets Retsudvalg afkræve svar fra justitsministeren på, hvad regeringen egentlig gør for at opfylde det mål.

»Med det pres, som er på de danske fængsler i dag, kan vi simpelthen ikke acceptere, at Kriminalforsorgen også skal håndtere udlændinge, der iøvrigt laver vildere og vildere kriminalitet,« siger Peter Skaarup.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) lover at gøre noget ved det.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at skiftende regeringer ikke er lykkedes med at få flere kriminelle, udvisningsdømte udlændinge til at afsone i hjemlandet. Det viser, at vi står over for en vanskelig opgave, der blandt andet skyldes, at vi er afhængige af andre lande,« siger Nick Hækkerup og tilføjer:

»Regeringen kommer til at præsentere konkrete tiltag, der skal opfylde vores mål om at få flere udvisningsdømte til at afsone i hjemlandet.«

B.T. har spurgt, hvornår de konkrete tiltag bliver præsenteret, men det kan Justitsministeriet ikke svare på.