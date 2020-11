»Hold nu kæft. Det er jo fuldstændig forfærdeligt.«

Sådan lyder det fra enken Pia Elkjær Hansen, der i år mistede sin meningitissyge mand, Poul Henning Hansen, der i alt tre gange blev svigtet af læge og vagtlæge, som ikke ville tilse ham med frygt for coronavirus.

Hun har klaget over lægerne til Patienterstatningen, og nu viser helt nye tal, at hun på ingen måde er eneste pårørende, der føler sig svigtet af sundhedsvæsenet, efter coronavirussen ramte.

Ja, Pia Elkjær Hansen er en af rigtige mange, der per 25. november i år har klaget til Patienterstatningen over svigt fra sundhedsvæsenet på grund af coronarestriktioner.

»Vi har modtaget 131 sager indtil videre, hvor patienter eller efterladte mener, at de har fået en skade, fordi de ikke blev behandlet i sundhedsvæsenet på grund af coronarestriktioner,« oplyser en kommunikationskonsulent hos Patienterstatningen til B.T.

Patienterstatningen bekræfter, at Poul Henning Hansens dødsfald er én af de 131 klager.

Men nærmere om detaljerne i de enkelte klager og afgørelser kan Patienterstatningen ikke komme med lige nu.

Pia Elkjær Hansen er rystet over antallet af klager.

»I mine øjne er det frygteligt. Jeg og mine to børn mistede vores elskede mand og far, og det har været rigtigt hårdt. Og jeg er sikker på, at det kunne have været undgået, hvis der ikke var de her coronarestriktioner,« siger Pia Elkjær Hansen.

Formanden for Danske Patienter, Morten Freil, frygter, at antallet af klager vil vokse endnu mere.

»Jeg er alvorligt bange for, at 131 klager til Patienterstatningen kun er toppen af isbjerget. Vores oplevelse er helt klart, at mange patienter får en forsinket eller forkert diagnose, fordi de simpelthen ikke er udredt rettidigt,« siger Morten Freil.

Hvad mener du, der skal gøres?

»Jeg synes faktisk, der kom ret klare retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om, at akut syge patienter skam skulle tilses eller behandles under coronarestriktionerne,« siger han.

Som B.T. allerede har fortalt, så viser et notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed også, at der er sket en række 'utilsigtede hændelser' i sundhedsvæsenet under coronarestriktionerne.

Eksempelvis er det kommet frem, at både borgere med og uden symptomer på coronavirus forgæves har bedt om tilsyn hos både egen læge og vagtlægen.

'Konsekvensen har blandt andet været forsinket udredning og/eller start af behandling. I enkelte tilfælde har sen erkendelse af sygdom og start af behandling haft alvorlige konsekvenser,' står der i redegørelsen.

»Det tyder desværre ikke på, at det kun var i starten, at der kom forkerte eller forsinkede diagnoser. Så det er vigtigt, der følges op på det her. Det tyder jo på, at coronapandemien fortsætter, og der kan komme nye pandemier,« siger Morten Freil.

Pia Elkjær Hansen erkender, at mange af de andre pårørende jo ikke har mistet deres mand eller andet nært familiemedlem, ligesom hun har.

Men hun har ondt af dem alligevel, da også de har mærket konsekvenserne af lægernes prioriteringer under coronakrisen.

»Selv om de mange andre jo nok ikke har været så hårdt ramte som os, så er det jo stadig slemt, hvis de har fået mén efter en sygdom, der kunnet være undgået,« siger hun.