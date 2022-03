19 personer.

Så mange mennesker har fået anerkendt en skade efter et stik med en coronavaccine. Det oplyser Sundhedsministeriet i et ministersvar til folketingsmedlem Lise-Lott Blixt.

Skaderne omfatter for eksempel kraftig allergisk reaktion eller blodprop.

Patienterstatningen understreger i ministersvaret, at antallet af ansøgninger om erstatning skal ses i forhold til, at der er givet over 13 mio. vaccinedoser i den danske befolkning.

Kilde: Patienterstatningen. Vis mere Kilde: Patienterstatningen.

581 borgere afventer stadig at få afgjort deres sag om erstatning, mens 282 har fået afvist deres sag hos Patienterstatningen.

I alt 41.473 danskere har indberettet formodede bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen i perioden 27. december 2020 til 16. februar 2022.

Det gælder alle typer af vacciner, herunder også vaccinen fra Johnson & Johnson og AstraZeneca, som ikke har været en del af vaccinationsprogrammet.

Når man indberetter en formodet bivirkning hos Lægemiddelstyrelsen, får man ikke erstatning – der skal man søge direkte hos Patienterstatningen, hvis man mener, at skaden har alvorlig karakter.

Ved at indrapportere bivirkninger kan man hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af et lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at man i forbindelse med corona-vaccination ikke behøver at indberette almindelige bivirkninger.

Det kan for eksempel være feber, hovedpine, muskelsmerter, kulderystelser og kvalme.

I skrivende stund har 82,3 procent af danskerne fået første stik med en coronavaccine, 80,8 procent har fået andet stik, mens 61,4 procent har fået et tredje stik, fremgår det af Statens Serum Instituts hjemmeside.