Lad det være sagt med det samme: Selvom danskerne år efter år ligger ’godt’ til i alverdens druk-statistikker, er det ikke danskerne, som oftest drikker sig fulde.

Den plads indtager briterne. En gennemsnitlig brite drikker sig nemlig fuld 51 gange om året – næsten en gang om ugen.

Det viser en kortlægning, som er foretaget af britiske forskere i '2019 Global Drug Survey', skriver CNN.

I undersøgelsen har forskerne fulgt 123.814 mennesker på tværs af 30 lande. I gennemsnit drak deltagerne sig fulde 33 gange i løbet af et år.

Lige efter briternes 51 gange om året, drak amerikanerne sig gennemsnitligt fulde 50 gange om året.

Herefter fulgte canadierne og australierne, der drak sig fulde henholdsvis 48 og 47 gange om året.

På en femteplads kommer danskerne så med gennemsnitligt 42 branderter om året – skarpt efterfulgt af irerne og inderne, der gennemsnitligt drak sig fulde 41 gange om året.

Adam Winstock, psykiater med speciale i afhængighed, og en af mændene bag rapporten, mener helt generelt, at folk skal til at skære ned på drukturene.

»Dødsfald på grund af en alkohol-relateret leversygdom og på grund af overdrevent alkoholindtag er stigende, og det samme er overvægt og ringere mental sundhed. At drikke for meget gør alt dette værre – at drikke mindre forbedrer din sundhed,« siger Adam Winstock.

Af de 30 nationer, der deltog i undersøgelsen, var det chilernerne, som var mest tilbageholdende i forhold til at drikke sig fulde.

En gennemsnitlig chilener drak sig fuld 16 gange på et år.

Herefter fulgte portugiserne, tyskerne og colombianerne med henholdsvis 20, 21 og 22 branderter om året.