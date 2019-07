Vi befinder os midt i sommersæsonen, men det er bestemt ikke alle børn, der får lov til at opleve at holde ferie med sin mor og/eller far.

Det viser en undersøgelse fra Socialstyrelsen, som for første gang nogensinde har kortlagt, hvor mange børn i alderen fra nul til seks år der ikke holder fri fra daginstitutionen.

Kortlægningen viser, at knap syv procent af børn i daginstitutioner har mindre end tre ugers ferie om året, mens 1,6 procent slet ikke holder noget ferie i løbet af et helt år.

»Det at gå i daginstitution er lige som at gå på arbejde. Børnene skal forholde sig til mange mennesker hver dag og tilpasse sig de rammer, der er. Så det er jo ikke godt for børn ikke at holde ferie,« siger psykolog Malene Angel ved Børns Vilkår til DR.



Mener du, at dit barn ikke behøver ferie fra daginstitutionen, og har du lyst til at stå fortælle din historie? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til B.T. via 1929@bt.dk.

DR har snakket med Helle Rohde, som er områdeleder i daginstitutionerne i Jerne-Spangsbjerg-området i Esbjerg Kommune.

Ifølge hende lyder forældrenes forklaringer om, hvorfor deres børn ikke holder ferie, på alt fra, at børnene keder sig derhjemme, til at de har bedst af at bibeholde den samme dagsrytme.

Det er dog helt forkerte argumenter, mener Børns Vilkår:

»Børnene får ikke mulighed for at udvikle sig i det samvær, de kan få med deres nærmeste,« siger Malene Angelo til DR og fortsætter:

Det er ikke alle børn, der får lov til at opleve en strandtur med sin mor og far i ferien fra daginstitutionen. Foto: Kristian Sæderup Vis mere Det er ikke alle børn, der får lov til at opleve en strandtur med sin mor og far i ferien fra daginstitutionen. Foto: Kristian Sæderup

»Når der er bedre tid til at snakke og lave ting sammen, så udvikler børnene sig mere end i situationer, hvor der er lidt tid til voksenkontakt og nærvær.«

Socialstyrelsens kortlægning viser desuden, at børn i daginstitutioner i gennemsnit holder 6,70 ugers ferie.

Over 80 procent af børnene holder mellem tre og ti ugers ferie årligt, mens ni procent holder mere end ti ugers ferie om året.

Rapporten er blandt andet udarbejdet på baggrund af en stikprøve blandt 6.788 børn i dagpleje, vuggestue, børnehave eller aldersintegreret institution i perioden fra august 2017 til august 2018.



