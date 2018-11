Solen var lige krøbet op over horisonten, da sydafrikanske myndigheder mandag morgen klokken 5.30 dansk tid slog til mod en lejlighed i den sydlige del af Johannesburg i Sydafrika.

Bag døren i lejlighedskomplekset skjulte 64-årige Britta Nielsen sig. Håret var farvet sort. På sig havde hun ifølge sydafrikansk politi et 'betydeligt' beløb i kontanter.

»Under anholdelsen fandt vi et stort kontantbeløb på hende. Det var kontanter i sydafrikanske rand,« siger Vishnu Naidoo, der er talsperson for det nationale politi i Sydafrika, til DR.

Det har tidligere været fremme, at den hælerisigtede mand i sagen, som blev pågrebet i lufthavnen i Sydafrika i sidste uge, i slutningen af oktober overførte et beløb i sydafrikanske rand svarende til 472.164 kroner fra en sydafrikansk konto.

Om det er dette beløb - eller dele af det - Britta Nielsen havde på sig, er uvist.

Det danske bagmandspoliti, SØIK, var til stede under anholdelse af Britta Nielsen. SØIK bekræfter over for B.T,. at hun havde et kontantbeløb på sig.

SØIK ønsker imidlertid ikke at sætte tal på beløbet, men betoner at man arbejder intenst på at finde de mange millioner, Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet sig til.

»Der er nu håb for, at vi kan få en endelig opklaring - og få svar på, hvor resten af de forsvundne millioner er,« siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis med henvisning til, at Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen, hvor hun var ansat, for mindst 111 millioner kroner.

Mandag sagde Britta Nielsen forsvarsadvokat i Sydafrika, Gerhard Langman, at Britta Nielsen til ham har forklaret, at hun først kom til Johannesburg i Sydafrika for tre dage siden, og at hun indtil da havde befundet sig i Tyskland.

Ifølge B.T.s oplysninger har det imidlertid intet på sig, og det stemmer heller ikke overens med hendes dokumenterede rejseaktivitet, da Ekstra Bladet tidligere har kunnet citere rejsedokumenter fra de sydafrikanske myndigheder, der viste, at Britta Nielsen rejste ind i Sydafrika den 23. september i år med et fly fra Zürich i Schweiz.

Britta Nielsen blev mandag varetægtsfængslet ved et retsmøde i Johannesburg, og de danske myndigheder har bedt om at få hende udleveret med henblik på retsforfølgelse i Danmark.

»Nu beder vi de sydafrikanske myndigheder tage stilling til, om der kan ske udlevering til Danmark. Vi vurderer, at mulighederne er gode, men beslutningen træffes alene i Sydafrika,« siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis.

Britta Nielsens sydafrikanske advokat, Gerhard Langman, sagde mandag til Ritzau, at en ‘Lars Plum’ fra det danske bagmandspoliti allerede havde booket flybilletter til Britta Nielsen fra O.R. Tambo International Airport i Johannesburg til kl. 20 torsdag aften.

»Så hun burde ankomme til Danmark i løbet af fredagen,« sagde forsvarsadvokaten.

SØIK afviser imidlertid at have bestilt flybilletter til Britta Nielsen. Der findes slet ikke en person med navnet ‘Lars Plum' hos SØIK.

Udleveringen af Britta Nielsen vil formentlig tage en rum tid, vurderer lektor og ph.d. Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet

»Det vil gå pænt stærkt, hvis vi har Britta Nielsen hjemme inden for et halvt år,« siger han med henvisning til, at tidligere udleveringssager har taget helt op til et år og ni måneder.

Såfremt Britta Nielsen samarbejder, kan det dog gå hurtigere, vurderer juralektoren.

I retten gjorde Britta Nielsen ifølge flere medier det klart, at hun gerne vil samarbejde om at komme hjem til Danmark. Samme melding lyder fra hendes advokat i Danmark Nami Nabipour.

»De seneste dage har vi haft drøftelser om, at hun gerne vil til Danmark, og at hun gerne stiller op til efterforskningen,« siger Nami Nabipour.

Bagmandspolitiet er ifølge presseansvarlig i SØIK Simon Gosvig nået ‘langt i forhold til at sikre beviser’ i sagen.

Han ønsker ikke at svare præcist på, hvor mange af de mindst 111 millioner kroner, det frem til nu er lykkedes SØIK at opspore:

»Der er vi ikke så langt, at vi kan tale åbent om det endnu. Vi har ikke ramt 111 millioner.«

Britta Nielsen har været under officiel mistanke i sagen siden 25. september i år, hvor Socialstyrelsen meldte hende til politiet. Hun er sigtet for underslæb for mindst 111 millioner kroner. Strafferammen er op til otte års fængsel.