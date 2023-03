Lyt til artiklen

De er smukke og et af kendetegnene ved København, mesøn de er søreme også overfyldt med skrald og slam.

Og det er netop grunden til, at politikerne bag budforliget inde på råhuset lige nu diskuterer, om de overskydende penge i Københavns Kommune skal bruges på at holde søerne renere.

Det skriver KøbenhavnLiv.

Det vil betyde, at søerne nu skal rengøres en til to gange om ugen i højtiderne i stedet for de en til to gange om året, som det er nu.

Det vil også betyde, at rengøringspersonalet skal bevæge sig rundt i søerne – og det er her, man virkelig forstår, hvor ulækre de rent faktisk er.

Fordi hvis personalet skal bevæge sig rundt i søerne, så skal de simpelthen vaccineres tre gange – mod leverbetændelse, stivkrampe og polio.

Og det er netop noget af, der understreger vigtigheden i, at søerne bliver rengjort, mener Emil Moselund Østergaard (RV), der har bestilt budgetnotatet.

»At det er nødvendigt med flere vacciner for at arbejde beskyttet i søerne, siger noget om, hvad man politisk har ignoreret i flere år,« siger han til KøbenhavnLiv.