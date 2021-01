Lige inden vi tog afsked med 2020, kunne politikere, sundhedsvæsen og danskere drage et lettelsens suk bag tv- og computerskærme i hele landet.

De første ikoniske billeder af plejehjemsbeboere, der blev vaccineret mod covid-19, var lyset for enden af tunnelen, alle havde ventet på. Den seneste uge er der dog blevet slået skår i glæden.

Der har der været flere tilfælde af alvorlige smitteudbrud på plejehjem, hvor både personale og beboere var vaccinerede. Udbrud, der skaber undren og uro for vaccinernes effektivitet.

Men det tager tid, fra du bliver vaccineret, til vaccinen virker, forklarer professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren.

En læge forbereder covid-19 vaccine til vaccination af +65 borgere, som både får personlig pleje og praktisk bistand fra kommunen, i Brovst Hallen, onsdag den 13. januar 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere En læge forbereder covid-19 vaccine til vaccination af +65 borgere, som både får personlig pleje og praktisk bistand fra kommunen, i Brovst Hallen, onsdag den 13. januar 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Vacciner er ikke et lægemiddel, som virker med det samme. En vaccine er designet til at gå ind og vække vores immunforsvar, så det kan beskytte sig. Og det betyder, at så længe immunforsvaret er ved at blive oplært, så kan du ikke antage, du er beskyttet, og så skal du leve på samme måde, som hvis du ikke var vaccineret,« siger han.

Samme pointe har afdelingslæge i afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse ved Statens Serum Institut Peter H. S. Andersen.

»Vi ved, at der skal gå i hvert fald 10-12 dage, før der er dannet antistoffer, og vaccinen virker så godt, som den kan efter en dose. Hvis man har været udsat for smitte i den periode, så er der en risiko for, at vaccinen ikke kan forhindre smitteudbrud,« siger han.

Her er det især værd at hæfte sig ved Peter H. S. Andersens ord om, at vaccinen virker så godt, som den kan efter en dose.

(ARKIV) Covid-vaccination af beboere og ansatte på en række plejehjem i Svendborg Kommune søndag den 3. januar 2021. Det går hurtigere end først antaget med at vaccinere alle plejehjemsbeboere mod covid-19 første gang. Tirsdag åbner vaccinationscentre for næste gruppe. Det skriver Ritzau, tirsdag den 5. januar 2021.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere (ARKIV) Covid-vaccination af beboere og ansatte på en række plejehjem i Svendborg Kommune søndag den 3. januar 2021. Det går hurtigere end først antaget med at vaccinere alle plejehjemsbeboere mod covid-19 første gang. Tirsdag åbner vaccinationscentre for næste gruppe. Det skriver Ritzau, tirsdag den 5. januar 2021.. (Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Tim Kildeborg Jensen

De to vacciner, der indtil videre er godkendt i Danmark til brug mod covid-19, skal begge gives i to doser, og det er først efter stik nummer to, at den fulde effekt på omkring 95 procent indtræder.

Det har flere medier beskrevet i forbindelse med de mange nylige smitteudbrud på plejehjem, men hvor stor er effekten efter det første stik egentlig?

»Jeg har kun set på data for Pfizers vaccine, og her er effekten på omkring 52 procent, 10 til 12 dage efter første dose er givet. Herefter stiger den til 95 procent efter anden dose,« fortæller Peter H. S. Andersen.

Ifølge materiale publiceret af Pfizer selv har vaccinen en effekt på 95 procent, syv dage efter andet stik er givet.

»Jeg har kun set på data for Pfizers vaccine, og her er effekten på omkring 52 procent 10 til 12 dage efter første dose er givet. Herefter stiger den til 95 procent efter anden dose.« Afdelingslæge i Statens Serum Institut, Peter H.S. Andersen

Det vil altså sige, at hvis 100 mennesker bliver vaccineret, så er det kun lidt over halvdelen, som vil være beskyttet mod at blive syg af corona efter første vaccination, mens det er 95 procent efter andet stik.

Jens Lundgren fra Rigshospitalet forklarer, at han synes, de 52 procent er et lidt underligt tal, fordi man i forsøget har set på effekten i hele perioden. Altså også de omkring 14 dage der går, mens immunforsvaret er 'under oplæring', men uanset skal man som vaccineret – eller pårørende til en – ikke regne med nogen form for beskyttelse de første 14 dage, fortæller han.

Søndag begyndte de første plejehjemsbeboere at få anden dose af vaccinen, og dermed burde den fulde effekt snart indtræffe.

»Første stik vækker immunforsvaret og får det op i omdrejninger, og stik nummer to accelerer det markant, så immunforsvaret reagerer meget kraftigt på andet stik,« fortæller Jens Lundgren og forklarer, at der derfor er flere bivirkninger forbundet ved andet stik, fordi vi kan blive trætte, få hovedpine og andre symptomer, når immunforsvaret er på overarbejde.

Men indtil vores immunforsvar er fuldt oplært og har lært, hvordan den slår virus ihjel, når den ser den, så hjælper vaccinen os ikke i kampen mod virus.

Og derfor skal vi ikke smide mundbindene, droppe håndspritten og slække på kravene om afstand, i takt med at vi selv og vores udsatte familiemedlemmer får vaccinen, fortæller Peter H. S. Andersen.

»Indtil man er fuldt vaccineret, skal man agere, som om man kan blive smittet, og det skal man faktisk også, når man er færdigvaccineret. Dels fordi der er en lille del, som stadig vil kunne blive syge, selv om de har fået vaccinen, og så ved vi heller ikke endnu, om man stadig kan være bærer af coronavirus, selv om man er vaccineret og ikke selv bliver syg af virus,« siger Peter H. S. Andersen.

Han minder også om, at man kan have virusmateriale på hænderne og overføre det til andre, selv om man er vaccineret. Såkaldt kontaktsmitte.

(ARKIV) Selv om flere og flere bliver vaccinerede, skal vi huske mundbindene, håndspritten og afstanden. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (ARKIV) Selv om flere og flere bliver vaccinerede, skal vi huske mundbindene, håndspritten og afstanden. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»I den situation, vi er i nu, hvor der er et højt smittetryk, bør man også, hvis man oplever symptomer efter vaccination, kontakte sin læge i stedet for at tænke, at det nok bare er bivirkninger efter vaccinen. De forbigående bivirkninger, man kan opleve i forbindelse med vaccination, kan nemlig minde om symptomer på corona.«

Anden dose af vaccinen skal gives tre uger efter første dose, men i Storbritannien har man valgt at udskyde stik nummer to til efter 12 uger på grund af den ekstreme situation, landet befinder sig i.

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen undersøgte i kølvandet muligheden for at gøre det samme i Danmark, men har meldt ud, at man i Danmark holder fast i anbefalingen om, at stik nummer to skal gives tre til fire uger efter nummer et.

Blandt andet fordi, man var usikker på, hvordan det vil påvirke vaccinernes effekt at vente med anden dose.