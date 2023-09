Det var en følelse af lettelse, der strøg gennem Sabrina Alvarez' krop, da hun tidligt tirsdag blev ringet op af Hjemrejsestyrelsen.

Her lød meldingen nemlig, at hendes hjemrejsefrist var blevet udskudt to uger, da det ikke havde været muligt at finde et fly 'hjem' til Argentina.

Men glæden varede kort.

Tre timer senere blev hun ringet op igen og fik en besked, der føltes som en hårdtslående knytnæve lige i solar plexus.

»De ringede til mig igen og fortalte, at jeg skal rejse i overmorgen torsdag – klokken 14. Pludselig føltes det virkeligt, så det gør rigtig ondt,« fortæller Sabrina Alvarez.

B.T. har den seneste uge bragt en række historier om Sabrina, der har boet i Danmark i ni år, taler flydende dansk og arbejder som pædagogmedhjælper.

Hun er en af de 'varme hænder', som det danske samfund mangler, men alligevel bliver hun nu smidt ud af landet.

De danske myndigheder mener nemlig, at Sabrinas tilknytning til Argentina er størst, og at det ikke vil »være særlig belastende« for pædagogmedhjælperen at blive smidt ud.

Argentinske Sabrina Noel Alvarez er blevet udvist af Danmark, selvom hun har været dansk gift, altid har haft fast arbejde og taler fuldstændigt flydende dansk og boet i landet i mere end 9 år. Hun skal rejse på torsdag. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Argentinske Sabrina Noel Alvarez er blevet udvist af Danmark, selvom hun har været dansk gift, altid har haft fast arbejde og taler fuldstændigt flydende dansk og boet i landet i mere end 9 år. Hun skal rejse på torsdag. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Det er fuldkommen umenneskeligt, og jeg troede faktisk, at det ville ende lykkeligt, for jeg har gjort alt, jeg kunne. Så nu står jeg her og skal forlade det land, jeg har boet i i ni år. Og som jeg elsker. Tænk, at det slutter sådan her,« siger en tydeligt berørt Sabrina.

B.T. kunne mandag fortælle, at Sabrina faktisk opfylder en række krav for at få en særlig opholdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, men at hendes ansøgning er blevet afvist, fordi den blev sendt for sent.

Torsdag klokken 11.00 skal hun møde op i lufthavnen, hvor en dansk myndighedsperson vil bistå hende med rejsen.

Hun vil i den forbindelse få 200 euro til en taxa, der kan transportere hende fra lufthavnen i Buenos Aires og til hendes forældre.

Onsdagen skal hun bruge på at sige et ufrivilligt og sørgeligt farvel til sit liv i Danmark.

»I morgen skal jeg spise noget mad med dem, der har tid og mulighed for det. Jeg skal sige farvel til mine nære, og så skal jeg selvfølgelig forberede mig. Jeg kan ikke forstå, at det er sådan, man behandler folk,« siger Sabrina.