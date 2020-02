Vil du hjælpe i den internationale kamp mod den frygtede coronavirus?

Så smør dine hænder godt ind i sæbe og vand, næste gang du skal på charterferie.

Der er nemlig en direkte sammenhæng mellem lufthavnsbesøgendes håndhygiejne og muligheden for at begrænse smitsomme sygdomme.



Det skriver Massachusetts Institute of Technology (MIT) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

På baggrund af tidligere studier vurderer forskerne, at kun omkring 20 procent af lufthavnsbesøgende har rene hænder - altså vasket hænder med sæbe og vand i mindst 15 sekunder inden for den sidste times tid.



Kan man lokke tre gange så mange af verdens flypassagerer til at holde hænderne rene, kan udbredelsen af globale sygdomme begrænses med 70 procent, konkluderer forskerne i det nye studie.

Christos Nicolaides, som er professor ved Department of Business and Public Administration på University of Cyprus og medforfatter til studiet, foreslår i pressemeddelelsen, at lufthavnene placerer flere håndvaske uden for toiletterne.

Derudover bør lufthavnene sætte massivt ind med skiltning og oplysning omkring god håndhygiejne.

Så husk lige vand og sæbe, næste gang du rejser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Videnskab.dk.