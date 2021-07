Gratis færgedrift som en del af politikernes sommerpakke til danskerne giver ekstra travlhed og omsætning på de danske øer i disse uger.

Men også den faste bosætning på de mindre øer går opad.

Efter et konstant og årtier langt fald i antallet af faste beboere blev 'blødningen' stoppet for cirka fem år siden.

Siden da er det gået lidt op og ned. Men nu er der igen tilgang til øerne.

Ikke mindst af børnefamilier, som 'trækker stikket' et andet sted og får smag for at udleve drømmen om et liv i bedre balance og mere tid til hinanden.

På Avernakø i Det Sydfynske Øhav har der alene det seneste år været en positiv tilgang på 13 nye borgere.

Først og fremmest, fordi tre familier med børn er flyttet til øen indenfor kort tid.

I Sammenslutningen af Danske Småøer, som består af 27 af de cirka 80 beboede danske øer, har der samlet set været en tilgang på 16 personer det seneste år.

Hvilken vej skal man tage? Der er gratis færgedrift også denne sommer med regeringens sommerpakke. Her havnen på Avernakø.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Hvilken vej skal man tage? Der er gratis færgedrift også denne sommer med regeringens sommerpakke. Her havnen på Avernakø.Foto: Jens Anton Havskov

Tunø, som ligger tæt ved Samsø, har haft det største fald med 10.

Mens altså Avernakø, som ligger 30 minutters sejlads fra Faaborg, trækker gevaldigt op.

Men den positive tendens med, at flere og flere får øjnene op for, at man sagtens kan slå sig ned på en ø, fortsætter.

Det mener i al fald Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer.

»En af vores største udfordringer er faktisk, at der mangler boliger på langt de fleste af øerne. Og en særlig udfordring er, at der ikke er ret mange lejeboliger,« siger hun.

Af samme grund arbejder sammenslutningen for at skabe interesse fra investorer, så der også kan komme almene boliger ud på nogle af øerne.

For det vil virkelig rykke noget, mener hun.

»Det er klart, at det kræver, der er boligselskaber, som er interesseret i det. Og at kommunerne også er interesseret i det,« siger Dorthe Winther.

Der er idyl for alle pengene på de danske småøer. Her et typisk hus på Avernakø.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Der er idyl for alle pengene på de danske småøer. Her et typisk hus på Avernakø.Foto: Jens Anton Havskov

Med stadig bedre internet og de for øboerne så livsvigtige færgeforbindelser mener hun, der er grund til optimisme.

Først og fremmest fordi mange børnefamilier er begyndt at søge ud af storbyerne og ønsker en anden livsform.

Og fordi mange job i dag fint kan passes fra distancen.

»Vi har en positiv tilvækst, og jeg tror, coronaen har været medvirkende til, at det har givet et skub til for eksempel hussalget. Par, som i perioden har været hjemsendt eller har måttet arbejde hjemmefra, har kigget på hinanden og fundet ud af, at jo – de kan faktisk godt finde ud af det sammen under den form,« siger Dorthe Winther, som fremhæver fred og ro, et unikt lokalt fællesskab og dét, at man som menneske tager ansvar for hinanden som dyder, der trækker flere folk ud på øerne.

Avernakø, som har lige godt 100 fastboende, har i løbet af det seneste år fået en tilvækst på 13 nye borgere. Ikke mindst tre nye børnefamilier. Fra venstre Anne og Gustav Killander med børnene Vegard og Gerda, Laura Bjerre og Emil Birkemose med sønnen Vitus og Rune og Tine Kjær-Strange med datteren Ellinor.Foto: Lene Halmø Terkelsen Vis mere Avernakø, som har lige godt 100 fastboende, har i løbet af det seneste år fået en tilvækst på 13 nye borgere. Ikke mindst tre nye børnefamilier. Fra venstre Anne og Gustav Killander med børnene Vegard og Gerda, Laura Bjerre og Emil Birkemose med sønnen Vitus og Rune og Tine Kjær-Strange med datteren Ellinor.Foto: Lene Halmø Terkelsen

»Og så er det vigtigt at sige, at det jo ikke er en 'livstidsdom' at flytte ud på en ø. I starten er det nok sådan: Wow – det her er fantastisk. Senere i tilværelsen, måske når børnene bliver så store, at de flytter hjemmefra, ja, så kan man jo flytte tilbage på fastlandet igen, hvis det er det, man vil,« siger hun.

Tine og Rune Kjær-Strange har bestemt ikke tænkt sig at flytte fra Avernakø. De er næsten lige kommet. Parret flyttede fra Amager til den sydfynske ø i oktober sidste år. Selv om de kun har boet der trekvart år, er de ikke i tvivl om, at de har gjort det hele rigtige ved at sælge huset i hovedstaden.

Sammen med deres nu knap to år gamle datter Ellinor udgør de den ene af de tre nye familier, der er flyttet til øen indenfor det seneste år.

»Vi er helt vildt glade for det. En gang imellem kan man jo godt tænke, om der er noget, der mon kunne være endnu federe. Men jeg kan ikke se, hvad det skulle være. Jeg tror ikke, vi kan få den samme tilværelse andre steder. Det skulle da lige være på en af de andre småøer,« siger 38-årige Rune Kjær-Strange.

»Vi er helt vildt glade for at bo på Avernakø. En gang imellem kan man jo godt tænke, om der er noget, der mon kunne være endnu federe. Men jeg kan ikke se, hvad det skulle være. Jeg tror ikke, vi kan få den samme tilværelse andre steder. Det skulle da lige være på en af de andre småøer,« siger 38-årige Rune Kjær-Strange; her med sin kone Tine og Ellinor på knap to år.Foto: Privat Vis mere »Vi er helt vildt glade for at bo på Avernakø. En gang imellem kan man jo godt tænke, om der er noget, der mon kunne være endnu federe. Men jeg kan ikke se, hvad det skulle være. Jeg tror ikke, vi kan få den samme tilværelse andre steder. Det skulle da lige være på en af de andre småøer,« siger 38-årige Rune Kjær-Strange; her med sin kone Tine og Ellinor på knap to år.Foto: Privat

Han er pilot og mistede som stort set alle andre af sine kolleger jobbet, da corona for alvor begyndte at gøre ondt i fjor.

Han og 34-årige Tine, som er selvstændig indretningsarkitekt, havde en plan om, at de ville flytte fra hovedstadsområdet til Svendborg, inden deres datter skal i skole.

De kiggede sig omkring efter et hus, men det var, som om tingene ville gentage sig, hvis de slog til på den bolig, de havde fundet. Til en pris af fire millioner kroner og dertil udgifter til at renovere det ville der være temmelig langt til drømmen om at være nogenlunde økonomisk uafhængig.

Så ville de risikere at være i 'hamsterhjulet' igen.

»Det blev dyrere og dyrere i Svendborg, så vi ville komme til at stå i en situation, som vi ikke havde lyst til, hvis vi købte hus der. Og så fandt vi i stedet et hus på Avernakø,« siger han.

Datteren Ellinor på snart to år går i vuggestue inde i Faaborg. Med færgetider, der passer perfekt til behovet, og en behjælpelig kommune, som har genetableret ledsageordningen til børnene, når de skal hjem til øen, går tingene op.

»Vi er så heldige, at færgen sejler direkte til Faaborg om morgenen, og at den ligger en halv time i havnen, inden den sejler direkte til Avernakø igen. Så vi er en hel flok, der tager afsted på ladcykler. I Faaborg er det fem minutter på cykel fra færgen. To pædagoger følger med børnene hjem igen om eftermiddagen, så vi går bare ned til færgen klokken 15.10 og henter. Det er dejlig nemt,« siger Rune Kjær-Strange.

Han har ikke et øjeblik fortrudt, at han, Tine og Ellinor flyttede fra Amager og ud i Det Sydfynske Øhav.

»Jeg synes, der er så megen glæde ved at være her. Også om vinteren. Det er helt fantastisk. Pr. automatik bruger man rigtig megen tid udenfor. Vi har lige købt en motorbåd, så jeg tænker, vi skal sejle lidt rundt i ferien,« siger han.

Hvad skulle grunden være til at flytte ud på en af de danske øer?

»Ro, nærvær og tid. Fritid. Det er nogle ret sjove ting, man begynder at gå op i. Man har tid til at stå en hel dag og lave mad. Vi brugte for eksempel en dag på at lave grillpølser. Vi købte en halv tyr, og så stod vi og hakkede kødet, og nu er der så pølser til grillen til hele sommeren,« lyder det med et grin fra Rune, som har et nyt pilotjob på hånden til vinter.

Oskar Emil Olsen og Stephan Fiskers, som sammen driver Avernakø Havnecafé i sommermånederne, bor begge i København den resterende del af året.

Oskar Emil Olsen og Stephan Fiskers driver sammen Avernakø Havnecafé.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Oskar Emil Olsen og Stephan Fiskers driver sammen Avernakø Havnecafé.Foto: Jens Anton Havskov

De glæder sig over, at der er kommet markant flere fastboende til øen. Og glæder sig selvfølgelig også over, at regeringens sommerpakke 2021 også denne gang indeholder gratis færgebilletter.

I modsætning til sidste års corona-hjælpepakke er der i år mulighed for de enkelte kommuner og færgeselskaber at vælge sig ind på, hvilke uger færgedriften kan være gratis.

Mens en del af de øvrige småøer har valgt at have gratis billetter allerede fra begyndelsen af skolernes sommerferie, træder ordningen for blandt andet Ø-Færgen til Avernakø og den nærliggende Lyø først i kraft fra og med uge 30.

Til gengæld fortsætter den gratis mulighed september ud.

Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Foto: Jens Anton Havskov

»Vi får travlt. Rigtig travlt, forhåbentlig. De gratis færger betyder, at det bliver sæson-forlængende for vores lille gesjæft her. Og at der forhåbentlig er en masse danskere, der gider at besøge øerne. Ikke kun i juli, men også i den anden ende af sommerferien. At folk får mulighed for at tage herover uden at bruge alle deres sparepenge på færgen,« siger Oskar Emil Olsen, som åbnede havnecaféen sidste år med stor succes.

»Vi kan godt forstå, at folk flytter herover, for det er et fantastisk sted. Vi elsker det. Her er også en masse familier med små børn. Det er fedt, at øen også kan tiltrække dem,« siger han og bliver suppleret af forretningspartner Stephan Fiskers:

»Når man er fra København, kan man jo godt nogen gange forfalde lidt til at tro, at København er det eneste sted i verden, hvor der sker noget. Så er det bare super fedt at komme herned og drive en helt vildt travl restaurant og have en masse glade gæster, som elsker, at der foregår noget hernede,« siger han og fremhæver et unikt sammenhold med og blandt de lokale.

»Hver gang vi har noget, der går i stykker, så ringer man rundt, og så står der lige pludselig en, der kan fikse alting. For dét kan folk her på øen. De kan simpelthen alt. Det er jeg imponeret over hver dag, jeg er her,« siger Stephan Fiskers.