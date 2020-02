Det er en dag, der hvert år er længeventet hos mange danskere, og som kan byde på både slemme skuffelser og dejlige overraskelser.

En dag, hvor folk gerne sidder i kø for at tjekke 'resultatet', og hvor systemerne til tider går decideret ned.

Der er selvfølgelig tale om den dag, hvor flere millioner danskere kan tjekke, om de får penge tilbage i skat, eller om de i stedet skal punge ud.

Og i år er datoen... Trommehvirvel...

Den 9. marts!

Om præcis 16 dage åbner Skat op for alle danskernes årsopgørelser, og så kan vi ellers forvente at skulle høre på de folk, der får flere tusinder kroner tilbage.

Men hvornår kommer pengene så ind på din konto, i så fald at du står til at skulle have nogle?

I en pressemeddelelse fra Skattestyrelsen fremgår det, at pengene strømmer ind på din Nemkonto den 3. april.

Selvom din årsopgørelse bliver tilgængelig mandag den 9. marts, er der en fin sandsynlighed for, at du allerede i weekenden den 7. og 8. marts kan tilgå systemet. Sådan har det nemlig været de seneste år.