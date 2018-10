Juletiden begynder for mange - nok især unge mennesker - når J-dag oprinder.

Det gør den på fredag, og traditionen tro har Tuborg allieret sig med en alenlang liste af barer, diskoteker og andre beværtninger, der i dagens anledning byder på gratis Julebryg serveret af nissepiger.

I år er der hele 455 vandhuller tilmeldt arrangementet, og udover den klassiske guldøl byder de på Tuborgs efterhånden lige så klassiske blå nissehuer med lys i.

»Tuborg Julebryg er et øl med en fantastik arv. En af milepælene i historien er skabelse af J-dag, et ord der sidenhen er optaget i nudansk ordbog. I år er det 29. gang, at Tuborg markerer julens komme med J-dag. 455 J-dagsbesøg beviser, at Tuborg Julebryg og J-dag er blevet en juletradition på linje med de andre store jule traditioner«, siger Tuborgs Brand Manager, Mads Egeskov Bach, til B.T.

Hvert år kommer de mange procenter i Julebryggen bag på mange, som dermed bliver mere fulde end forventet. Men det behøver ikke altid være en dårlig ting. (Arkivfoto: Scanpix) Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Hvert år kommer de mange procenter i Julebryggen bag på mange, som dermed bliver mere fulde end forventet. Men det behøver ikke altid være en dårlig ting. (Arkivfoto: Scanpix) Foto: Martin Sylvest Andersen

J-dag er kendt som en af de største drukdage i Danmark, og det siger ikke så lidt for et af verdens mest alkoholkonsumerende folkefærd. Det er Tuborg dog meget bevidste om, siger Bach.

»Vi passer på hinanden og deler ud med kærlighed til julen, vores kunder, og alle de glade mennesker som de 250 nisser møder på fredag fra kl. 20.59. Alle der møder op, får én øl hver, fordi på Tuborg drikker vi med respekt. Det er vigtig for Tuborg, at vi er med til at skabe gode og sikre rammer på J-dag, når så mange mennesker kommer ud og fejre Tuborg Julebrygs lancering.«

Festivitasen foregår kl. 20.59, og listen over de mange deltagende beværtninger kan du se lige her:

