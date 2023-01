Lyt til artiklen

Græsted er formentlig primært kendt for at være udenrigsminister Lars Løkkes Rasmussens mangeårige bopæl.

Men den nordsjællandske stationsby med 3.561 indbyggere er nu også indehaver af en Danmarksrekord.

Ifølge den danske sexwebshop Sinful er Græsted nemlig den by i Danmark, der har den mest 'sexfactor', fordi indbyggerne i byen løbet af året har shoppet mest sexlegetøj per person i forhold til resten af landet.

Sexwebshoppen har lavet et alternativt årsregnskab baseret på alle ordrer i 2022.



For at sikre kundernes anonymitet, har Sinful kun medregnet byer med flere end 2.000 indbyggere.

I bunden af listen er det borgerne i Tranekjær på Langeland, der har købt mindst sexlegetøj umiddelbart efterfulgt at Vallensbæk, Gentofte og Smørum.

Årets 10 frækkeste byer Årets frækkeste byer er fundet, ved at udregne, hvilke byer der har lavet flest transaktioner per indbygger. Tallene er taget fra alle ordrer i 2022. Græsted Aalborg C Aakirkeby Skævinge Rødby Otterup Aarhus C Odense NV Næstved Esbjerg C Kilde: Sinful

Sinful har også lavet en liste over de mest kinky danske byer. De er fundet ved at udregne, hvilke byer der har købt mest bondage sexlegetøj per indbygger. Tallene er taget fra alle ordrer i 2022.

Her et det Aakirkeby på Bornholm, der topper listen skarpt efterfulgt af midtjyderne i Randers.

Årets 10 mest kinky byer Årets mest kinky byer er fundet, ved at udregne, hvilke byer der har købt mest bondage sexlegetøj per indbygger. Tallene er taget fra alle ordrer i 2022. Aakirkeby Randers Skævinge Marstal Rødby Otterup Aarhus C Vestbjerg Aalborg C Regstrup Kilde: Sinful

Det er danskerne mellem 25 og 34 år, der tegner sig for den største del af indkøbene på Sinful.dk. 24 procent af transaktionerne på webshoppen er nemlig lavet af danskere i denne aldersgruppe.

De helt unge og de lidt ældre danskere er dog også godt med. 12 procent af ordrerne på Sinful er nemlig lagt af unge mellem 18 og 24 år, mens der er 14 procent af køberne, der har rundet 65 år.

Tidligere på året blev Aalborg kåret som byen med flest tilfælde af kønssygdommen klamydia. I år er det aalborgenserne den by, der har købt flest kondomer per indbygger på Sinful.