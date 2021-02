Møgsagerne hos SOS International og Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic vil bare ikke stoppe.

Nu er den gal igen – igen.

Mandag overtog SOS International sammen med underleverandøren Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic udbydelsen af alle gratis kviktests i fire ud af fem regioner.

Det var på trods af flere skandaler blandt andet angående Charlottenlund Lægehus Medicals Nordics lemfældige håndtering af danskeres personlige oplysninger, som B.T. kunne afsløre sidste søndag. Nu er der altså endnu en sag.

Vicedirektør i Region Midtjylland, Dorte Christensen, bekræfter over for B.T., at der har været problemer siden samarbejdet startede mandag.

»Der er simpelthen eksempler på mangelfuld overholdelse af hygiejne og brug af værnemidler. Derudover er der problemer med faciliteterne og manglende skiltning ved testcentre i regionen,« siger Dorte Christensen til B.T.

Derfor har Dorte Christensen onsdag haft et møde med SOS International, hvor hun har gjort dem opmærksomme på problemerne, og de har nu fået til torsdag eftermiddag til at komme op med en plan for, hvordan man vil løse de her problemer.

Medicals Nordic testcenter ved Kongevejscentret i Hørsholm, mandag den 25 janaur 2021.

På billedet ovenfor kan man se en af de vogne, der bliver brugt som testcenter rundt omkring i landet lige nu. Ind- og udgang foregår af den samme dør, og som billedet viser, så er det heller ikke nemt for gangbesværede at komme ind og ud af vognen. Det er noget af det, som skal forbedres.

Hun tilføjer, at der også har været nogle misforståelser mellem kommunerne og SOS International, men at det var forventeligt, når der er tale om så stort et setup.

Ud over B.T.s afsløring af, hvordan Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic begik lovbrud ved at bruge WhatsApp som database for personlige oplysninger for de danskere, de havde testet positiv for covid-19, er der andre dårlige sager for udbudsvinderne. Politiken har blandt andet skrevet om social dumping i selvsamme virksomhed.

Dorte (Christensen red.) nu er den gal igen – igen. Hvor lang snor får SOS International/Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic, før det får konsekvenser?

»Det vil jeg ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt.«

Hvad vil der komme af eventuelle konsekvenser, hvis ikke de kan komme med en plan, der virker?

»Det kan jeg ikke udtale mig om, men jeg forventer, at de har en plan.«

Har du stadig tiltro til, at SOS International/Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic kan løfte den her opgave?

»Jeg forventer, at de kan løse de her problemer.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra SOS Internationals divisionsdirektør, Karin Tranberg, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.