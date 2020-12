Når Danmark tager de kommende coronavacciner i brug, ser det indtil videre ud, som om vaccinerne vil være særdeles effektive.

Danmark forventer at tage vacciner fra henholdsvis Pfizer/BioNTech og Moderna i brug, og de indledende test viser, at vaccinerne har en effektivitet på henholdsvis 95 og 94 procent. Det er et tal, som i høj grad kalder på en forklaring.

I Pfizer/BioNTechs tilfælde deltog i alt 43.661 personer i virksomhedens testforsøg ifølge Videnskab.dk. Den ene halvdel fik placebo – indsprøjtning uden effekt – mens den anden fik den reelle vaccine.

Herefter ventede man ganske enkelt, indtil en vis del af forsøgsgruppen havde fået covid-19.

En vaccine mod Covid-19 er på vej til EU og dermed også Danmark. Forhåbentlig kan de første danskere vaccineres allerede i januar måned 2021. Foto: Dado Ruvic Vis mere En vaccine mod Covid-19 er på vej til EU og dermed også Danmark. Forhåbentlig kan de første danskere vaccineres allerede i januar måned 2021. Foto: Dado Ruvic

Det viste sig, at 162 af de personer, som havde fået placebo, var blevet syge. Af dem, som havde fået den vaccine, der snarest skal på markedet i Danmark, var kun otte personer blevet syge. Af det samlede antal smittede i testgruppen udgjorde gruppen, der havde fået placebo, således 95 procent. Derfor tallet 95 procents sikkerhed.

»Når de har vacciner bliver taget i brug i Danmark, kan vi forvente, at de bliver rigtig gode,« siger Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet og ekspert i vacciner.

Han forklarer dog også, at vaccinernes fulde effekt ikke er kortlagt endnu. Det kan godt tænkes, at vaccinerne er mere effektive i nogle befolkningsgrupper end i andre.

»Vi kender simpelthen ikke vaccinernes præcise virkning endnu, da de er så nye. Derfor kan vi opleve, at en vaccine måske virker mindre godt på ældre, men rigtig godt på yngre. På den måde kan det give mening at give yngre vaccinen først, selv om man helst så, at de ældre blev vaccineret. Det er beslutninger, som man må tage, efterhånden som vi oplever virkningen af vaccinerne,« siger Rune Hartmann.

Rune Hartmann forklarer, der ikke er nogen risiko ved at tage imod vaccinerne, selv om de er blevet udviklet særdeles hurtigt i forhold til den tidsramme, man normalt ser i forskningsøjemed.

»Jeg skal helt sikkert selv tage den. Vaccinerne er blevet testet for bivirkninger i op til de første seks måneder. Normalt ville man teste for to år, men da der er en sundhedskrise, så har man fravalgt dette,« siger Rune Hartmann og fortsætter:

»Det er dog sådan med vacciner, at næsten alle bivirkninger ses vel inden for seks måneder,« forklarer han.

Der er en del skepsis over for vaccinerne. Kan du forstå det?

»Jeg synes, det er fair at være skeptisk, men man har også en forpligtigelse til at spørge sig selv, om man egentlig ved noget om vacciner. Når man ikke gør, så bør man lytte til dem, som har forstand på det,« siger Rune Hartmann og fortsætter:

»Her kan jeg sige, at det ikke er nogen spor rar oplevelse at have covid-19. Der er rigtig mange mennesker, der får hårde forløb med langvarige eller permanente skader. For eksempel på lungevævet. Derfor er sygdommen betydeligt værre end vaccinen,« siger han.

Indtil videre gives vaccinerne dog ikke til gravide eller børn. Der skal fortsat forskes videre i bivirkningerne til de to grupper.